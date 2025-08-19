El arenal de Neda o Puntal se incorpora a la Red Gallega de Playas Libres de Humo

Este verano, a propuesta del Ayuntamiento, la playa de O Puntal se incorporó a la Red Gallega de Playas Libres de Humo, una iniciativa de concienciación impulsada en el marco del Programa Gallego para la Promoción de una Vida Sin Tabaco. Con la adhesión de Neda, ya son 30 los municipios de la provincia de A Coruña que colaboran.

La red regional, con fines puramente educativos y de concienciación social, destaca la importancia del comportamiento de la población adulta con la idea de servir de modelo a los más jóvenes. Tras la instalación de la señalización, está prohibido fumar en la playa, aunque la medida es voluntaria.

La ampliación de la lista de playas libres de humo busca contribuir a la desnormalización del consumo en la sociedad, al cuidado de las playas y del medioambiente, y a transmitir el mensaje claro de que vivir sin tabaco es posible. El Ayuntamiento de Neda también forma parte de la Red Gallega de Parques Libres de Humo desde su lanzamiento.

Además de ser una medida sanitaria, la solicitud a Sanidad forma parte del compromiso de la administración local para fomentar el uso y disfrute de este espacio natural por parte de la comunidad local. En este sentido, durante el verano se mejoró la señalización de la zona, se instalaron duchas, lavapiés y papeleras, y se creó un aparcamiento para bicicletas, facilitando así el uso seguro de este medio de transporte para ir a la playa