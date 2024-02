Pinchi fue presentado como jugador del Racing de Ferrol

Pinchi ya luce como nuevo jugador del Racing de Ferrol, tras llegar en las últimas horas del mercado invernal y este jueves tenía lugar su presentación oficial, acompañado del presidente de la entidad, Manuel Ansede.

El nuevo jugador afirmaba estar “muy ilusionado”, a un equipo formado “por buenos jugadores y cuerpo técnico” destacando la buena situación en la general en esta temporada.

No era la primera vez que el jugador era contactado para formar parte del club, reconociendo que decidió ir a Turquía “para conocer la cultura y otra forma de jugar” y en las últimas horas del mercado invernal volvía a recibir la llamada del Racing de Ferrol, donde las dos partes hicieron un esfuerzo económico “ya que yo no estaba disponiendo de minutos y quería volver a casa.”

Pinchi afirmaba que no contaba salir de Turquía en este mercado invernal “en una liga que tácticamente no sea como aquí, muy física y de ida y vuelta”, por lo que ahora en el Racing de Ferrol “intentaré aportar estos conocimientos que he aprendido allí.”

A nivel físico el jugador se encuentra bien, ya totalmente recuperado de las molestias físicas que tuvo en el primer tramo de la temporada “y vengo con muchas ganas de ayudar al equipo.”

En los entrenamientos del Racing de Ferrol “se ve que hay mucha calidad, buen grupo que es lo importante y me han acogido muy bien todos.”

El jugador tampoco estuvo muy afortunado en estas primeras declaraciones como jugador del Racing, al referirse al club en dos ocasiones como “El Ferrol”, algo que ha molestado una parte de la afición ferrolana, tal y como han manifestado en redes sociales tras conocer estas declaraciones.