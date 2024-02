A Deputación da Coruña promociona a vieira e a zamburiña da ría de Ferrol

A Deputación da Coruña vai promocionar a vieira e a zamburiña da ría de Ferrol a través das feiras gastronómicas nas que participa e das distintas campañas de promoción de produtos locais que desenvolve a institución dentro e fóra da provincia.

Así o explicou o presidente Valentín González Formoso nas dependencias da Confraría de Pescadores e Mariscadores da cidade tras manter un encontro co patrón maior, Gustavo Chacartegui.

A iniciativa artellarase a través dunha campaña de difusión dos produtos locais na que a Deputación da Coruña xa está a traballar e na que, xunto a alimentos emblemáticos da gastronomía da provincia, como son os pementos de Padrón ou o queixo de Arzúa, ocuparán un lugar destacado os bivalvos da ría ferrolá.

A intención é que, ademais de exhibilos dentro do propio territorio, ocupen un lugar moi relevante en eventos fóra da comunidade autónoma nos que tamén soe participar a Deputación.

Por outra banda, Formoso comprometeuse co patrón maior a renovar o convenio que Deputación e confraría asinaron xa o ano pasado para a exaltación da vieira da ría durante a celebración da popular festa da Parrocheira, no barrio de Ferrol Vello.

O presidente provincial destacou que a relación coa confraría é sempre “moi constante e construtiva”, e púxoa como exemplo de dinamización. “Ten moitos proxectos que axudan a poñer en valor o sector”, afirmou.

Falou tamén da situación dunha ría “que pode ser máis produtiva” e na que, considera, hai que investir para “rexenerala entre todas as administracións”. Formoso comprometeuse con seguir axudando aos profesionais en cuestións como a promoción, a formación ou a renovación de equipos e lembrou que a Deputación, “aínda que non ten competencias, bota unha man no que pode, como en financiar o sostemento dunha parte dos traballadores”.

Gustavo Chacartegui mostroulle ao presidente o seu agradecemento por darlle á confraría a posibilidade de “publicitar os produtos locais e darlles máis valor, contribuír a que a xente coñeza os produtos de primeira calidade que temos na ría de Ferrol e que non temos nada que envexar a outras rías”. O patrón maior destacou, nese senso, a calidade do marisco ferrolán, que ten “a mesma ou máis” que a de outros puntos da costa galega, asegurou.

A Deputación da Coruña destina cada ano medio millón de euros a contribuír á ao sostemento da actividade das confrarías da provincia. As axudas que destina ás 29 confrarías teñen como fin, entre outros aspectos, apoiar a modernización da actividade que desenvolven e a contratación de persoal.