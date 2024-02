O desfile de disfraces abre en Cedeira o programa de Entroido

O desfile de comparsas e disfraces abrirá este sábado 10 en Cedeira o programa festivo de Entroido, que se vai prolongar ata o mércores 14 con variedade de propostas e actividades para todas as idades.

Este ano a maiores, se fallarán premios especiais de carroza e asociación ou centro educativo, a contía dos premios se elevou este ano ata sumar 5.590€.

O desfile partirá ás 18.00 horas da estación de autobuses e irá acompañado da charanga Bicoia. Realizará o habitual percorrido polo casco urbano de Cedeira, comezando pola avenida Castelao e dando a volta ás pontes, para rematar na Praza Roxa. Alí, a partir das 23.30h, entregaranse os premios, o xurado está integrado por persoas do tecido asociativo, e comenzará unha verbena coa orquestra Fania Blanco Show.

En caso de choiva este sábado, tal e como xa especifican as bases do concurso de disfraces, adiaríase o desfile. Nese caso, a charanga Bicoia animaría a zona da praza Roxa.

O programa de Entroido continuará o domingo 11 cunha proposta de xogos e obradoiros para a cativada na Praza Roxa, de 17.00 a 20.00h. Ao día seguinte, o luns, haberá no mesmo lugar un espectáculo infantil a cargo dos Jalochos, un grupo que ofrecerá un concerto participativo e con protagonismo da lingua galega, con percusión corporal e baile, no que aparecerán lendas e personaxes tradicionais. A cita é as 17.30h.

O martes 13 a festa desplazarase ao polideportivo Municipal. Alí, a partir das 17.00 h haberá inchables e obradoiros nos que poderán gozar gratuitamente os nenos.

O programa tocará ao seu fin o mércores 14 co tradicional enterro da sardiña. A praza da Marieta, ás 18.00 horas, será o punto de encontro para comezar os actos funerarios, nos que moitos veciños adoitan participar gardando rigoroso loito.

O cortexo fúnebre realizará un percorrido polo casco urbano da vila que rematará na praza Roxa, onde terá lugar un breve acto para despedir á sardiña e clausurar o Entroido.