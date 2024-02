Ares conmemora o 8M cunha marcha reivindicativa

A casa consistorial aresán acolleu a presentación de Camiña pola Igualdade, a iniciativa que organizan conxuntamente as Concellarías de Igualdade e Deporte para celebrar o 8 de marzo, Día Internacional da Muller.

As edís das dúas áreas, Victoria Montenegro e Alma Barrón, xunto con Lucía Blanco e José Juan Vilar, tamén integrantes do goberno local, presentaron os dous percorridos que integran este evento con trasfondo simbólico: camiñar pola vila para lembrar a senda que xa se transitou en materia de igualdade, pero tamén todo o que aínda falta por progresar na sociedade actual.

A práctica deportiva de Camiña pola Igualdade conta así cun marcado acento conmemorativo e reivindicativo.

Durante a mañá do domingo, 10 de marzo, a vila acollerá dúas andainas de diferente extensión. A primeira ruta, ás 10:00 horas e de 10 quilómetros, trátase dun itinerario de dificultade media-baixa que discurrirá pola costa de Ares cara Redes, até acadar a Praza do Pedregal e logo volta ao núcleo aresá pola costa, cruzando a praia do Raso. Poderá sumarse toda aquela persoa maior dos 10 anos e tamén estarán permitidas as mascotas.

No tocante á segunda ruta, denominada coma “O quilómetro da igualdade” organizarase un itinerario de dificultade baixa, accesible para todo o mundo ao transitar por terreo eminentemente chan, dende o paseo marítimo até a Praza da Constitución. Arrancará ás 12:30 horas e contará cunha extensión aproximada aos 1.000 metros.

As dúas andainas confluirán na Praza da Constitución, o espazo que centralizará a actividade da marcha reivindicativa, e alí se procederá a un avituallamento líquido sólido, á entrega dun agasallo conmemorativo da xornada e, xa coma peche, a lectura dun manifesto a prol da igualdade e unha solta de globos.

Inscricións abertas dende o 8 de febreiro

Dende as Concellarías de Igualdade e Deportes fan fincapé no proceso de inscrición, fundamental para levar unha previsión de participantes e esixencias organizativas. Participar é totalmente de balde en ambos itinerarios, mais será preciso inscribirse previamente na páxina web institucional: www.concellodeares.gal, onde estará dispoñible un formulario telemático.

A maiores, o Departamento de Servizos Sociais de Ares tamén dá a posibilidade de tramitar a inscrición de forma presencial no horario cotián de traballo. Haberá a posibilidade de sumarse a Camiña pola Igualdade até o 6 de marzo ás 14:00 horas.