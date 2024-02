Catorce locais de hostalería de Narón participan no “IX Concurso de tapas de Entroido”

Un total de catorce establecementos de hostalería da cidade de Narón participarán na novena edición do Concurso de tapas de Entroido organizado polo Concello.

Así o anunciou a concelleira de Promoción Económica, Olga Ameneiro, que recordou que as persoas interesadas en degustar as diferentes elaboracións que cociñarán poderán facelo dende este xoves 8 ata o 15 de febreiro, incluído.

Os locais participantes son: o mesón O Tapeo, o bar A Toxiña, o mesón Con Arte, Nueva Orleáns, cervexaría Australian, Casa Sindo, El Olivo cocina bar, Fame Kanalla, Confeitura, Silver, bar Tauro, hotel A Roldana, El Colonial e Mamá Flora.

A xente poderá degustar, a un prezo de dous euros, tapas como freixós, pizza de Entroido con grelos, tostas de cocido, empanadillas do Entroido, torrixas de crema de queixo de Arzúa e chicharróns das Pontes, pinchos de porco…

Cada establecemento ofrecerá unha variedade, doce ou salgada, que se servirá durante o período indicado, a mediodía e na tarde-noite. As tapas que se ofrecen en cada establecemento poderán consultarse a través dun código QR impreso nos posavasos que terán os establecementos participantes e tamén se poderá consultar a través das redes sociais do Concello de Narón e do club Narón Gastronómico.

O certame contempla dous premios en metálico para os establecementos participantes que decidirá un xurado profesional e outro popular, un de 500 euros e outro de 300, e tamén tres ceas para a clientela, valoradas en 100 euros cada unha, que deberán ter lugar como prazo máximo ata o 15 de marzo nalgún dos establecementos de hostalería que participen na campaña.

“Quero agradecer de antemán a resposta do sector hostaleiro da nosa cidade, que un ano máis fai posible que levemos a cabo este certame, unha iniciativa que xurdiu tamén para promocionar o sector e dar a coñecer entre a cidadanía de Narón e doutros concellos a gran variedade de establecementos e a calidade do seu traballo”, apuntou Olga Ameneiro.

A edil naronesa animou á cidadanía a achegarse entre o 8 e o 15 deste mes aos locais participantes a desfrutar da gastronomía do Entroido en xeral e das tapas elaboradas para este concurso en particular.