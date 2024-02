«Xornada de Iniciación ao mergullo” en Narón

O complexo polideportivo municipal da Gándara acolle o domingo 18 de febreiro unha xornada de “Iniciación ao mergullo” organizada polo Concello de Narón.

O edil de Deportes, Ibán Santalla, presentou este martes 6 a iniciativa acompañado polo presidente da Agrupación Deportiva Náutico Narón, Amando Guerrero, e por Óscar García, integrante do Club do Mar de Ferrol. Ambas entidades colaboran co Consistorio nesta convocatoria.

Santalla explicou que a xornada se dirixe a persoas maiores de 12 anos que saiban nadar e avanzou que se poden inscribir ata o día 15 deste mes nas oficinas do Padroado de Deportes, na Gándara, de luns a venres entre as 9:00 e as 13:00 horas.

O prezo da inscrición é de cinco euros por persoa e os participantes dividiranse en grupos reducidos, de seis persoas. Aconséllase que a maiores do bañador, gorro e chanclas, as persoas que vaian realizar a xornada leven tamén unha toalla.

A xornada dará comezo ás 10:00 horas e durante a mesma, tal e como indicou García, os participantes recibirán unha serie de explicacións teóricas para a continuación pasar meterse na piscina da Gándara durante uns 15 ou 20 minutos, e realizar largos mergullando.

Dende o Concello de Narón e o Náutico Narón animaron á cidadanía a sumarse a esta actividade, que se convoca por vez primeira na cidade e que se concibe a modo de “bautismo”. O obxectivo, segundo apuntaron dende o Club do Mar de Ferrol, é que a xente que realice a xornada “perda o medo a mergullarse”.