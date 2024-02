Agenda zona norte-3 de febrero 2024

—-Quedan 331 días para finalizar el año.

—-Hoy se celebra el Día Internacional del Abogado

—-San Blas o San Brais, patrono de los enfermos de garganta (faringe), y de los otorrinolaringólogos. Es patrono de la República del Paraguay, de numerosas localidades españolas, y de la ciudad de Dubrovnik (Croacia).

—-REFRANES DEL DÍA

Por San Blás las cigüeñas verás.

En chegando ao San Bras pon pan e viño na alforxa, que día non faltará.

San Bras da Barca que afoga e non mata.

Polo San Brais, teñen os días dúas horas máis.

Polo San Brais hora e media mais e se ben contaras dúas encontrarás.

Vamos mozas a San Brais, que festas non quedan máis.

—-LA IGESIA CATÓLICA celebra la festividad de los Santos Blás, Óscar, Laurentino, Ignacio, Celerino y Félix.

—-TAL DIA COMO HOY

(1807)- Nació en Ferrol Jenaro Pérez Villaamil Duguet (a veces aparece como Genaro Pérez de Villa-Amil), ( f. en Madrid el 5 de juno de

(1854) Fue un destacado pintor romántico. Caballero de la Orden de Isabel la Católica (1838), de la Legión de Honor de Francia, de la de Carlos III de España (1844) y de la de Leopoldo de Bélgica.

(1922)- Nació en Toledo Tomás Barros Pardo (f. en A Coruña el 3 de septiembre de 1986). Fue un pintor, poeta, ensayísta, autor teatral, novelista, articulista, catedrático, y miembro correspondiente de la Real Academia de la Lengua. Su familia retornó de Toledo en 1929 a la ciudad originaria de sus padres, Ferrol, donde residirá el resto de su infancia y adolescencia.

(1927)- Falleció en Santiago de Compostela José Piñeiro González, conocido como Aviador Piñeiro ( n. en Mugardos el 15 de diciembre de 1878) . Fue un aviador gallego

—-EL TIEMPO EN FERROL

Se anuncia un día despejado con intervalos nubosos. Habrá una temperatura máxima de 18 º y una mínima de 8º. Lluvia probable 0 %. Humedad 84 %. Viento moderado, 10 km/h.Orto, a las 8,47. Ocaso a las 18,46. Fase lunar, cuarto menguante.

—-HORARIO DE VISITAS A LA ERMITA DE CHAMORRO

–Se podrá visitar la ermita en horario ininterrumpido de 12.00 a 19.00 horas, de miércoles a domingo.

—-HORÓSCOPO

–Todos los que han nacido el día 3 de febrero tienen el signo del zodiaco Acuario.

—-FERIAS Y FIESTAS EN LA ZONA NORTE

En Ares

La Comisión de Fiestas de Cervás, organiza el Xantar de Entroido a las 14.30 horas en el C.I.R.S. Los asistentes podrán degustar un menú elaborado para la ocasión a base de sopa, cocido, postre, vino, agua, refrescos, café y chupitos.

La comida estará animada por el dúo musical Trasnos.

El precio del Xantar de Entroido será de 25 euros (adultos) y de 6 euros (niños/as).

En Ferrol

—-”Laconada en Mandiá”, evento gastronómico organizado por el Club de Fútbol que tendrá el Local Social de Mandiá, donde los presentes podrán degustar una deliciosa laconada en la jornada del sábado 3 de Febrero a partir de las 15.00 horas.

El menú incluye sopa, cocido, vino, agua, refrescos, postres típicos, café y chupitos y su precio será de 30 euros (adultos) y de 15 euros (niños de 6-13 años).

La laconada estará amenizada por María.

En Mañón

—-Los vecinos de la parroquia de Ribeiras do Sor, celebran la fiesta en honor a San Blas. Los actos comenzarán a las 13.00 horas con la misa cantada y la posterior bendición del pan en la Iglesia Parroquial. A continuación el dúo D´Cache Music animará la sesión vermú y llegada la noche, desde las 22.00 horas, la verbena.

En Ortigueira

—-La parroquia de Senra celebra, en el Campo da Santiña una Comida do Cocido. A las 13.00 horas comenzará la sesión vermú con JM y a continuación la comida con un menú a base de sopa de cocido, cocido, bebida, pan, postre, café y chupitos a un precio de 25€.

Tras la comida habrá verbena con JM.

CAMPAÑA ELECTORAL

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

Ferrol

A las 11.00 horas en el local de campaña (r/Dolores 66 bajo) “Encontro Sectorial sobre Coidados”. Participan Mon Fernández, candidato comarcal do BNG, junto a Maria Muiño, concelleira en San Sadurniño y Cristina Garcia, concelleira en Fene. Mantienen un encuentro junto a trabajadoras de los sectores de residencias, centros de día, SAF y dependencia.

Neda

A las 12,45 en el Centro Cívico Ramón Millarengo, acto público en el que participan Cristina Bouza, portavoz municipal; Mon Fernández, candidato comarcal; y Mini Rivas, candidato

Cariño

A las 18.00 horas, en la Sala de Prensa de la Casa da Cultura, acto público en el que participan Carlos Castro, y Adrian Pernas, concelleiros y los candidatos comarcales Sandra Permui y Mon Fernández.

—-EN EL CONCELLO

–A las 13.15.horas, el concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, entrega los premios LVII Trofeo Joaquín Romero de Cross. (Lugar: As Cabazas, Covas

–A las 19.00 horas el teniente alcalde, Javier Díaz, asiste al partido de O Parrulo- Pescados Rubén Varela.

—-EN LO DEPORTIVO

—-Hoy tendrá lugar una nueva edición de la Carrera Trofeo Joaquín Romero. La cita dará comienzo a las 10.30 horas en el lugar das Cabazas y se establecerán las siguientes categorías de competición:

-Sub 20: nacidos/as en el año 2005 y 2006

-Sub 23: nacidos/as en el año 2004-2003-2002

-Sénior: nacidos/as en el año 2001 hasta el 1989

-Master 1: nacidos/as en el año 1988 hasta 1983

-Master 2: nacidos/as en el año 1982 hasta 1974

-Master 3: nacidos/as en el año 1973 hasta 1964

-Master 4: nacidos/as en el año 1963 y anteriores

-Sub 18: nacidos/as en el año 2008-2007

-Sub 16: nacidos/as en el año 2010-2009

-Sub 14: nacidos/as en el año 2012-2011

-Sub 12: nacidos/as en el año 2014-2013

-Sub 10: nacidos/as en el año 2016-2015

-Sub 8: nacidos/as en el año 2017-2018-2019

-Peques: posteriores

La distancia máxima a recorrer será de 6 kilómetros y la mínima de 50 metros

—-19.00 horas en el polideportivo de A Malata encuentro entre O Parrulo- Pescados Rubén Varela.

—-EN LO CULTURAL

—–Enrique Ramil, cantante natural de Ares llega al Teatro Jofre a las 20.30 horas, para ofrecer una edición especial de Con el corazón en la mano,el espectáculo que llevó de gira por México en 2023.

Para la ocasión contará con los músicos de siempre y con María Villalón (Ganadora de Factor X y Tu Cara Me Suena), Jose Luís Jaén (Finalista de Cover Night y Tierra de Talento) y Marcos Pérez (Finalista de Tierra de Talento) como artistas invitados.

—–A las 23.15 horas, en la Sala La Room de Ferrol, se presentará el talentoso compositor y músico español Pancho Varona, con su espectáculo: «Punto y Seguido».

El cantautor ofrecerá un repaso de su extensa carrera artística, que abarca 40 años junto a Joaquín Sabina y la creación de más de 100 canciones en colaboración con él. Además, ha compuesto numerosas canciones para destacados artistas como Ana Belén, Miguel Ríos y Manolo Tena, entre otros.

—-EN CUANTO A MUSEOS Y EXPOSICIONES

En Ferrol

—-El Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol acoge la exposición “Cisjordania, arqueología en el corazón” donde se recoge una antología de las fotografías realizadas por el fotógrafo José Pardo durante las excavaciones llevadas a cabo en el yacimiento de Tell él-Hará, situado a 11 kilómetros de la ciudad cisjordana de Nablús, por personal docente e investigador de la Universidad de Coruña entre los años 2017 y 2022.

Podrá visitarse, gratuitamente, hasta el 17 de marzo.

—-En el Centro Cívico de Canido la exposición Efixies del reconocido fotógrafo ferrolano José María Goiriz de Roque, continuará abierta al público hasta el próximo domingo 11.

La muestra organizada por la Asociación Vecinal de Canido junto con las entidades Muiño do Vento, SRyD Canido y la Asociación de Acordeonistas Canido-Ferrol, ofrece una mirada cautivadora a través del lente distintivo de Goiriz de Roque, quien recoge en Efixies su experiencia acumulada a lo largo de los años a través del retrato fotográfico.

El horario de visita se mantendrá de 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes. Los sábados el horario será de 11:00 a 14:00 horas y los domingos de 11:00 a 13:00 horas.

–En la Fundación Exponav se muestra en la sala Carlos III de Exponav exposición organizada por Narat, La entrada es libre.

–Museo Naval. Lunes cerrado

–Museo de Historia Natural (Plaza de Canido) .

–Museo de la Semana Santa (entrada por los jardines de San Francisco). Por las mañanas de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 horas. También por las tardes, sábados y domingos, de 17-00 a 20.00 horas.

–En el Castillo de San Felipe, muestra sobre la Batalla de Brión. Se puede visitar gratuitamente de 10.00 a 14,.00 h. y de 16.00 a 20.00 horas.

En Mugardos

—Centro de Interpretación Caldoval, en Mugardos. Entrada gratuita. El horario de apertura es de martes a domingo de 10.30 a 14.00 h. y de 16.30 a 20.00 horas.

—-ooOoo—-

EN NARÓN

—-El Centro Comercial Odeón promoverá hoy sábado un Mercadillo Solidario, cuya recaudación será destinada íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Para ello, se instalará un stand en el espacio central situado junto a la entrada de la Avenida Castelao, donde se podrá adquirir merchandising a partir de 1€. Todo lo que se recaude en metálico, será duplicado por Odeón y entregado a la AECC. El horario será de 11 a 14 horas, y de 17 a 20 horas.

—-”Las Guerras de Nuestros Antepasados” es una obra de teatro basada en el libro homónimo de Miguel Delibes y tienen como cabeza de cartel a los actores Carmelo Gómez y Miguel Hermoso y será representada hoy sábado a las 20.00 horas en el Pazo da Cultura.

EN CEDEIRA

—-La compañía Talía Teatro visita este sábado Cedeira con la obra “Unha inimiga do pobo”, adaptación del texto escrito por el noruego Henrik Ibsen en 1882 y convertido en todo un clásico de la literatura dramática universal. Tito Asorey dirige la obra, que es una denuncia de aquella política que antepone los beneficios económicos a la salud de la población al tiempo que propone una reflexión sobre el uso de los medios de comunicación por parte del poder. La representación, dirigida al público adulto, será a las 20.00h en el Auditorio Municipal.

AS PONTES

-XXV Regata de Vela Vila de As Pontes, clasificatoria para el ranking galego da clase Vaurien, que se disputará en el municipio coruñés los días 3 y 4 de febrero en el lago.

La salida de la primera manga será hoy sábado a las 14.30 horas y la salida de la segunda manga mañana domingo 4 a las 11.30 horas.