El concello de Ferrol aprueba las bases del concurso de traslados para cubrir vacantes

José Carlos Enríquez Díaz

La concejala de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo, presidió una Mesa de Negociación en la que, entre otros puntos, se abordaron y aprobaron las bases de la convocatoria para la provisión por el procedimiento del concurso de varios puestos de trabajo que se encuentran vacantes en el Concello de Ferrol.

«Case unha década levaba sen convocarse este concurso, hai persoas que levan oito anos en comisión de servizo, cando debe ser algo temporal», explicó la edila, para quien esta circunstancia constituye un «exemplo máis da deixadez en materia de recursos humanos durante os últimos anos».

Rey Varela cumple sus promesas, entre ellas, contar con un gobierno desde el primer día, abrir la casa consistorial a los vecinos, desactivar las cámaras de la plaza de Armas, iniciado el mayor proceso de reorganización municipal de la historia del concello a través de la aprobación del nuevo reglamento orgánico y una nueva ordenanza de licencias, amen de «Ferrol aberto ao mar», la renovación de todas las instalaciones deñortivas..y más.

En el Partido Popular de Ferrol están demostrando que están preparados para gobernar desde el minuto uno, que tienen experiencia y capacidad de gestión y lo más importante ganas e ilusión por revertir la situación caótica en que ha dejado el gobierno de Ángel Mato a los Ferrolanos.

Lamentablemente en la política los buenos se van al infierno… Si en nuestra ciudad tuviéramos políticos con tanto interés por la defensa de lo nuestro y que además fueran capaces de aparcar sus diferencias por llevarlo a cabo, otro gallo nos cantaría. Tenemos el ejemplo de Maite Deus. He de agradecer públicamente la labor desempeñada por Maite Deus durante los años que ha estado como teniente de alcalde y concejala responsable del área de Economía, Hacienda, RHHH, Turismo y Promoción Económica. Lo importante son las personas, no los partidos y Maite Deus trató de contribuir a mejorar Ferrol y en eso todos somos necesarios, muchos ferrolanos hemos lamentado de verdad su dimisión porque ella no lo merecía y Ferrol tampoco.

La dimisión en el seno del gobierno de Ángel Mato demostró que no es que el alcalde ya no escuchara a los ferrolanos, lo que ha quedado claramente demostrado es que no escuchó ni a su propio gobierno.

Los líderes no auténticos suelen buscar oponentes inferiores y evitar situaciones que pueden invalidar sus planteamientos, sin embargo los líderes auténticos buscan de forma activa opiniones contrarias a las suyas para, de este modo, tener una visión más global y objetiva de la situación. Todo esto se debería entrenar en los líderes políticos.

La mayoría de los ciudadanos nos hemos llevado una gran decepción con Ángel Mato y su gobierno, nunca pudimos imaginar en la deriva de encerrarse, de apartarse de la realidad y no escuchar y de confundir liderazgo con autoritarismo, al final de tanto buscar a los enemigos fuera ya los encontró dentro.

La razón principal de que sucedan estas cosas es que el sistema no favorece que sobresalgan los mejores ni los más brillantes, sino aquellos que no molestan demasiado al statu quo.

En los políticos actuales está la naturaleza de lo mediocre. Pero ser mediocre no es equivalente a ser incompetente. Sino en ser del montón, no destacar.

Lamentablemente, los partidos son más percibidos como agencias de colocación que como plataformas para agregar intereses ideológicos, sin olvidarnos de las puertas giratorias.

Así, pues, el deterioro de la imagen de la política aleja el talento. Y sin talento se nutre la mediocridad que desprestigia la política. Y así podríamos entrar en un bucle infinito. Entre tanto, muchos profesionales que podían ayudar a mejorar nuestra ciudad no dan un paso adelante porque no ven que las instituciones resulten atractivas.

Si la política pierde peso en la toma de decisiones, la percepción de que entrando en ella se puedan cambiar las cosas también decae.

La política está en crisis. Es algo patente. Pero… ¿nos hemos preguntado por qué? Muchas veces está en nuestras manos, sin saberlo, la solución a los problemas que a priori concebimos como de mayor envergadura.

Pero ¿dónde están los buenos políticos? ¿Acaso existen? ¡Por supuesto que existen! Están ahí y nunca han dejado de estarlo.

La clave del Auténtico Liderazgo Político es la ética y el verdadero deseo de servir a la sociedad y que la sociedad se beneficie.

Rey Varela se comprometió a garantizar estabilidad cuatro años y estoy seguro de que juntos los ciudadanos, en las siguientes elecciones municipales, podremos construir una gran mayoría que dé a Ferrol la estabilidad que necesita con la continuidad de Rey Varela como alcalde de todos los Ferrolanos.