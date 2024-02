María Rivas visita en As Pontes a exposición “Onte, hoxe e mañá”

A subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, achegouse ao concello de As Pontes para visitar a exposición: Onte, hoxe e mañá da Térmica Cultural que chega a este concello logo de iniciar a súa andaina o pasado 31 de Marzo en Ponferrada, e ter xa percorrido Asturias e Córdoba.

O Centro de Interpretación da Mina do Concello de As Pontes, acolle dende o pasado 24 de xaneiro e ata o 24 de abril, a exposición Transición Xusta: “Onte, hoxe e mañá”. Grazas ao acordo de colaboración entre a o concello de As Pontes e a Fundación Cidade da Enerxía (CIUDEN), entidade xestora da Térmica Cultural, As Pontes convértese na seguinte parada na itinerancia desta exposición. Unha vez rematada a súa estancia nesta vila trasladarase a outro territorio de transición xusta.

María Rivas, quixo poñer en valor esta mostra que se vai poder visitar durante tres meses en As Pontes e que comezou a súa andaina o pasado 31 de marzo coincidindo coa inauguración dunha colección de mostras temporais concibidas para achegar a arte e a cultura ás zonas de transición xusta, e que parte da creación propia da Térmica Cultural en Ponferrada.

A exposición temporal Transición Xusta: “Onte, hoxe e mañá” amosa ás persoas que a visitan a realidade das zonas inmersas nos procesos de transición enerxética e as estratexias adoptadas por estes territorios, cun eminente pasado industrial, para adaptarse ao novo contexto.

Así, a mostra reflicte como afrontar os retos económicos, sociais e climáticos do presente, pero sen esquecer o pasado, preservando a identidade mineira e enerxética e buscando a oportunidade de compatibilizar ese pasado coa procura de alternativas de futuro. Este é o espírito desta exposición participativa que narra o impacto e os modelos de adaptación dos territorios en transición para que sexan comprendidos por un público amplo.

Conforma esta mostra 27 paneis con fotografías de Eduardo Urdangaray, creador e responsable do Arquivo Histórico Mineiro e fotoxornalista cunha carreira de máis de 30 anos.

Como complemento a esta exposición, poderase gozar tamén dunha experiencia de realidade virtual chamada Acende a Térmica. Como novidade este experiencia inmersiva levaranos a visitar por dentro a central de As Pontes.

O percorrido virtual ten unha duración de 15 minutos e oferta as persoas visitantes unha viaxe de 360 graos polas instalacións da central térmica de As Pontes para coñecer o seu funcionamento, desde a chegada do cargamento ao parque de carbóns ata o interior da torre de refrixeración.

“La Térmica Cultural”, cultura incandescente

Dende a Fundación Cidade da Enerxía (CIUDEN), entidade encargada de comisionar esta exposición, tamén quixeron trasladar que esta mostra itinerante tamén ten como complemento actividades estáticas como a inaugurada o pasado mes de marzo en Ponferrada.

Un espazo denominado “La Térmica Cultural”: un novo espazo para a memoria, a cultura e o lecer en Ponferrada. Este centro cultural, situado na antiga central térmica de Compostilla I, comprende un espazo multiuso concibido como un servizo á cidadanía, que recupera o patrimonio industrial, preserva a memoria e dinamiza o territorio, a través de catro eixos de actuación: actividade museística e expositiva; organización de foros, xornadas e eventos; centro de formación, capacitación dixital e talleres; e espazo aberto á cidadanía e á cultura.

“La Térmica Cultural” alberga espazos musealizados e exposicións permanentes e temporais sobre a enerxía e a innovación, a antropoloxía e a cultura e a identidade mineira e enerxética do territorio. Creado e xestionado pola Fundación Cidade da Enerxía (CIUDEN), a través do Instituto para a Transición Xusta (ITJ), desde este centro cultural trátase de dar visibilidade ás actividades e as zonas de transición xusta no territorio español.