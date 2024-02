A exposición “Cisxordania, arqueoloxía no corazón” no Torrente Ballester de Ferrol

O Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol acolle este venres 2 de febreiro, ás 20:00 horas, a inauguración da exposición “Cisxordania, arqueoloxía no corazón” onde se recolle unha escolma das fotografías realizadas polo fotógrafo José Pardo durante as escavacións levadas a cabo no xacemento de Tell el-Fará, situado a 11 quilómetros da cidade cisxordana de Nablús, por persoal docente e investigador da Universidade da Coruña entre os anos 2017 e 2022.

O profesor da Facultade de Humanidades e Documentación do Campus Industrial de Ferrol, Juan Luis Montero Fenollós, coordinou un Proxecto Arqueolóxico Internacional no que tamén participaron a Universidade Nova de Lisboa, o Ministerio de Turismo e Antigüidades de Palestina, o Ministerio de Cultura de España e a Fundación Palarq quen financiou boa parte das expedicións.

Tal e como explica o profesor Juan Luis Montero Fenollós, durante as catro campañas arqueolóxicas realizadas “traballamos cóbado a cóbado con Dua´a, Sufyan, Maher, Bassan, Hayt, Mirvat, Seema, Niveen e Haneen”. Explica que eles e elas son o factor humano,palestino, dunha arqueoloxía que se exerce a contracorrente nunha zona marcada pola violencia. “Eles e elas son a esperanza dunha futura Palestina. Eles e elas son o rostro dunha arqueoloxía con humanidades, con dignidade e con corazón”, engade.

A exposición “Cisxordania, arqueoloxía no corazón” poderá visitarse, de xeito totalmente gratuíto, no Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol, ata o vindeiro 17 de marzo.