ASCM continua co proxecto “Tesouros diversos: a riqueza da diversidade”

A Asociación ASCM acadou a finais do 2023 a resolución favorable ao proxecto Tesouros diversos: a riqueza da diversidade que fora presentado na convocatoria de outubro dese mesmo ano á convocatoria do GALP Golfo Ártabro Norte e que versa sobre a importancia de conservar e preservar o medio mariño, o seu patrimonio, os produtos da pesca e poñer en valor a cohesión entre diferentes sectores sociais.

O proxecto extenderase ata o último trimestre do presente ano 2024 e contempla tres liñas principais de traballo:

-Formación, que recibirán os usuarios de ASCM e coa que despois seráneles e elas quen realice actividades noutros centros colaboradores. As actuacións levaranse a cabo no mes de marzo.

-Actuacións de divulgación, sensibilización e valorización de productos pesqueiros que irán destinadas aos usuarios da entidade promotora, centros de maiores e de persoas con discapacidade, sector pesqueiro e público en xeral. No marco destas actuacións hai un amplo programa de actividades que se propolongarán ata finais do verán.

-Acto de clausura no que dar a coñecer os resultados obtidos e degustar produtos pesqueiros do territorio. Terá lugar no mes de outubro.

Colabora na iniciativa a Confraría de Pescadores de Barallobre que, ademais de aportar parte do produto pesqueiro das degustacións, será tamén receptor e partícipe activo nas actuacións de sensibilización propostas.