O Pazo da Cultura de Narón acolle este «finde» dous espectáculos

O Pazo da Cultura Narón acolle esta fin de semana a representación da comedia “Manual para armar un sueño”, da compañía La Zaracanda, e a peza de teatro musical “El fantasma de la ópera”.

Os espectáculos terán lugar na xornada do sábado, 20:00 horas, e o domingo, 19:00 horas, respectivamente e as entradas poden adquirirse no despacho de billetes do Pazo ou na web do Padroado da Cultura.

“Manual para armar un sueño”, de Tertulia Producción, é unha oda á esperanza que pretende arroxar luz nun mundo hostil. Un actor que envelleceu camerino a camerino maquilla a súa derrota íntima, as súas ilusións… e moitas outras cousas difíciles de esquecer. Aliado cos seus personaxes, o protagonista desafiará a morte e o olvido para buscar a alegría do reencontro co teatro.

Así mesmo, “El fantasma de la ópera”, o máis lonxevo da historia e o segundo en número de espectadores, baséase na novela homónima de 1908 e representa un tributo cercano a todo tipo de públicos, onde a lírica se dá a man con outros estilos e onde o drama se entremistura coa comedia.