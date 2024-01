Ángel Mato lamenta que PP Ferrol «resucite» o saneamento do rural ás portas do 18F

O voceiro do grupo socialista do Concello de Ferrol, Ángel Mato solicitou que «non se xogue politicamente coa obra do saneamento do rural», referindose a que «se resucita» a un mes das eleccións autonómicas.

O concelleiro e ex alcalde asegurou que «xa se ten perdido ano e medio desde que se lle comunicou ao Concello que o saneamento o ía financiar a Xunta» e, este respecto, lembrou a reunión que mantivo el mesmo con Rueda, na que o presidente da Xunta comprometeuse a finais de 2022 a financialo. Dende entón, dixo, non houbo ningún avance.

«Augas de Galicia atascou o proxecto, redactado por Emafesa, alegando que tiña graves deficiencias técnicas e, en campaña das municipais, dixo que se ía licitar toda a obra cun proxecto único en anualidades», subliñou Mato, ao tempo que apuntou que Rey Varela recoñece que, polo momento, non mudou nada en dito documento e que, polo tanto, esas presuntas deficiencias non se teñen subsanado.

«Pero, curiosamente, saca da manga un protocolo para executalo a cuatro semanas do 18F, mentres o financiamento para o 2024 é mínima, menos dun 10 % do que costará a actuación total», destacou.

Como puxo de manifesto, esta intervención debe ser unha prioridade para a Xunta e Concello, xa que é o que resta para rematar o saneamento do termo municipal. «Ferrol non pode perder máis tempo e non merece estes actos baleiros de contido que só buscan arañar un puñado de votos», rematou o voceiro socialista.