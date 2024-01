Neda se consolida como la localidad de la provincia que más horas de ayuda a domicilio oferta

Neda será el municipio coruñés de menos de 20.000 habitantes que más apoyo reciba de la Diputación de A Coruña en el 2024 para la financiación de sus servicios sociales comunitarios. El Ayuntamiento, que se consolida como la localidad que más horas de ayuda a domicilio oferta en la modalidad de libre concurrencia, percibirá un total de 223.400 euros.

Más del 87% de estos fondos provinciales, importantes para garantizar el funcionamiento de los Servicios Sociales, se destinará al pago de personal del SAF. A este servicio, se asignan un total de 194.400 euros, por las 16.200 horas de atención concedidas por libre concurrencia.

Una cifra que da idea de la importancia que el gobierno local otorga a este recurso socio asistencial que beneficia fundamentalmente a los mayores de la villa.

Neda encabeza, la lista de las 81 entidades locales de menos de 20.000 habitantes de A Coruña que más horas de atención presta a los vecinos con problemas de autonomía personal que no tienen aún reconocida la situación de dependencia o que, aun teniéndola, no tienen reconocido el derecho de acceso efectivo al servicio. La siguen, a distancia, Malpica de Bergantiños (12.796 horas), Carral (10.800 horas) y As Pontes (10.300 horas).

En paralelo, los fondos provinciales del programa de servicios comunitarios, que la Diputación ha resuelto provisionalmente, parte del coste de otros gastos de personal. Así, se destinarán 18.000 euros a salarios de personal administrativo y 11.000 euros a personal técnico de los Servicios Sociales Municipales.