Pontedeume incorpora dous novos axentes de policia

O Concello de Pontedeume incorpora dous novos axentes de Policía Local para mellorar o servizo e reforzar a seguridade cidadán.

As dúas novas incorporacións proceden da Oferta de Emprego Público realizada dende o ente local, que fai desta forma un esforzo para cubrir as necesidades da Policía Local, unha prioridade para o grupo de goberno local.

Con estas incorporacións, increméntase a plantilla da Policía Local de Pontedeume, que pasa de catro a seis axentes. Previsiblemente, o concello convocará, en base á oferta de emprego do 2023, unha nova praza para o departamento, chegando desta forma ao número máximo de axentes que a lexislación permite ao Concello de Pontedeume pola taxa de reposición vixente.

“Pontedeume é unha vila segura segundo os datos oficiais, pero desde o concello queremos mellorar o funcionamento dun servizo público básico para os nosos veciños”, asegura o alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández.

Os dous novos efectivos tomaron posesión do seu posto en presencia do alcalde e do concelleiro de Réxime Interno, José Simoes Couceiro, despois do seu paso formativo pola Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP).