A biblioteca de Cedeira mantén a tendencia positiva en actividade e altas

A biblioteca municipal López Cortón de Cedeira rexistrou o 2023, 152 novas altas co que o número de persoas socias ascende a 5.458 e se mantén a positiva evolución que está a experiementar nos últimos anos.

Cómpre destacar tamén o incremento do número de préstamos de libros realizados no pasado exercicio: foron un total de 6.843, unha cantidade que supera nun 30% os que se prestaron o anterior 2022 e nun 78% aos de 2019. Desde o goberno local celebran a popularidade deste servizo e os seus altos datos de actividade en relación coa poboación.

Dos 6.843 libros que a biblioteca López Cortón prestou ao longo do ano 2023, un total de 3.252 foron para lectores e lectoras adultas, mentres que o resto, 3.591 corresponderon ao público infantil.

Ademais, deles un total de 5.233 estaban en castelán e os restantes 1.610, en galego.

Na evolución de novas altas de socios, cómpre destacar o bo ritmo que se rexistra nos últimos anos despois da pandemia. Así, durante o 2019 fixéranse 103 novos carnés, un número que decaeu ata os 47 no 2020. A recuperación comezou en 2021, con 79 altas, e en 2022 seguiu con 112.

En canto ao número de préstamos, os datos actuais superan en moito aos do ano 2019, exercicio no que se realizaron obras, durante as que o servizo se trasladou ao Palacete. Daquela foron 3.836; pasaron a 2.509 en 2020; 3.228 en 2021; 5.252 en 2022 e os 6.843 do pasado 6.843.

Destaca tamén o número de lectores, é dicir, a conta das persoas que visitan as salas ben sexa para consultar alí calquera texto, estudar ou pedir un libro. No pasado 2023 foron 11.686, fronte aos 10.256 do anterior 2022.

O servizo funciona de luns a venres de mañá e tarde -de 08.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.00 horas, e sábados pola mañá, de 10.00 a 13.00 horas, e os seus fondos están formados por preto de 32.000 libros, aos que se suma a sección de revistas e películas tanto para o público adulto como infantil.

O goberno local realizou no ano 2019 unhas obras de ampliación e instalación dun ascensor, mellorando a accesibilidade do inmoble. Desde aquela realizáronse tamén outras actuacións para mellorar e actualizar os equipamentos da biblioteca López Cortón.