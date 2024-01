Buenos resultados del Club Ferrol Atletismo en el Máster Campo a Través de A Rúa

El sábado 20 se celebró en la localidad orensana de A Rua, el “XXXVI Campionato Xunta de Galicia de Máster de Campo a Través”. Hasta allí se desplazó uno de los equipos Máster del Club Ferrol Atletismo, destacando el 3er puesto conseguido por Carlos Rodríguez Leal.

En la prueba femenina también hubo representación de María Carpente Bosch consiguiendo también al igual que su compañero un excelente resultado subiendo al mismo cajón, 3er puesto.

Ese mismo sábado se celebró en la misma localidad el Campeonato Xunta de Galicia de Cros Sub 10, Sub12, Sub 14. Hasta allí se desplazaron varios atletas del club en diferentes categorías destacando el Equipo Sub 14 femenino que logró el 2º puesto y con ello el Subcampeonato Gallego

Cabe destacar el 2º puesto individual conseguido por Samuel Tallon que junto a las puntuaciones de sus compañeros de equipo lograron quedar en un 5º puesto.