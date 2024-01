O Xeoparque Mundial da UNESCO Cabo Ortegal estará en FITUR

Este mércores 24, ás 14:00h. terá lugar a inauguración de este espazo, coa intervención de José María Barrera – Foro Español de Geoparques-, Nickolas Zouros – Global Geoparks Network-, e Santiago Sierra – Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, dando inicio así ás presentacións e degustacións programadas para toda a semana.

O xoves 25 ás 13:30 terá lugar, en este mesmo lugar o, a presentación “Geoparque Cabo Ortegal: una apuesta por el turismo, la educación y el desarrollo socioeconómico”, para dar paso ás 14:30 a unha pequena degustación. O programa completo pódese ver na páxina web de www.geoparques.es

O Xeoparque terá tamén presenza no stand de Turismo de Galicia, no pavillón 9, da man da Área de Turismo da Deputación da Coruña.

O mércores 24 ás 13:00h terá lugar a presentación dos Plans de Sostibilidade Turística en Destino e o venres ás 13:30 será a presentación “Geoparques Mundiales de la UNESCO en Galicia”, con representantes do Xeoparque Montañas do Courel, Xeoparque Cabo Ortegal, Xunta de Galicia e Deputación da Coruña.

O sábado e domingo, días de acceso ó público xeral, tamén se poderá obter información sobre o Xeoparque Cabo Ortegal en ambos espazos.

Xeoparque Mundial da UNESCO Cabo Ortegal

A peculiariedade desta área reside en que aquí están na superficie rochas que habitualmente se atopan no manto da Terra, a máis de 70 quilómetros de profundidade. A ciencia xeolóxica ten no Ortegal un grande campo para investigar e ampliar o seu coñecemento sobre os cambios e momentos que viviu a Terra durante millóns de anos. Agora, co Xeoparque Cabo Ortegal o que se pretende é ampliar ese saber levándoo fóra dos círculos especializados.

Trátase de facer que todo isto sexa coñecido e valorado en primeiro lugar polos arredor de 28.000 habitantes dos sete concellos, pero tamén que se converta nun referente divulgativo e turístico para persoas do resto do mundo, sexan especialistas ou non.

O patrimonio xeolóxico, o patrimonio natural e paisaxístico, o patrimonio cultural material e inmaterial, construcións, tradicións, gastronomía, etc, están intimamente ligados dentro do Xeoparque, xa que malia tomarse a xeoloxía como punto de partida, o obxectivo que se persegue é o de alcanzar un desenvolvemento sustentable no territorio onde todos eses aspectos estean relacionados e coordinados baixo o paraugas desta figura da UNESCO

O proxecto comezou oficialmente a súa andaina para converterse en Xeoparque Mundial da UNESCO EN 2020, cando foi formalmente constituída a Asociación para a xestión do Xeoparque do Cabo Ortegal, dotándose así da personalidade xurídica propia esixida pola UNESCO para a presentación do proxecto de candidatura. Preséntase en primeira instancia este ano con resultado desfavorable.

Xa en 2021 e cos deberes aprendidos, presentase de novo e en este caso, con resultado positivo. Foi a finais de verán cando recibimos a visita da comitiva de avaliación de dous auditores da UNESCO: Chris Woodley-Stewart – Geoparque North Pennines (Reino Unido), e César Goso – Geoparque Grutas del Palacio (Uruguay).

Despois de moito traballo e un informe positivo de estos avaliadores, o 24 de maio deste ano anunciase oficial e publicamente a que Cabo Ortegal xa é Xeoparque Mundial da UNESCO, converténdose así no segundo de Galicia e o único territorio da Península Ibérica que obtén o distintivo esta anualidade.