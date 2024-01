El Concello de Ferrol solicita nueve profesionales para biblioteca y área de obras

La concejala de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo, ha comunicado que el Ayuntamiento de Ferrol ha solicitado la subvención PEL (Plan de Empleo Local) de la Diputación de A Coruña para poder reforzar y complementar el trabajo municipal.

“No Goberno local xa nos adiantamos á tramitación administrativa da subvención e estamos no poceso selectivo do persoal para que poidan comezar a traballar a finais de marzo” ha afirmado.

Sanjurjo concretó que gracias al trabajo conjunto y transversal de las concejalías de Recursos Humanos, Empleo, Cultura y Obras, se puede sacar adelante esta convocatoria. “Ten que haber diálogo entre as concellerías, é indispensable para sacar os asuntos adiante, a colaboración entre os concelleiros é o único camiño para poder ser áxiles e eficientes” ha apuntado.

En total se solicitan nueve trabajadores, dos más que los que solicitó el anterior gobierno, y para dos áreas, cuando el año pasado fue solo para la biblioteca. En total, este año serán cinco auxiliares de biblioteca, dos peones de obras y dos oficiales de obras.

Los auxiliares de biblioteca, prestarán tareas relacionadas con el puesto de auxiliar para trabajar en el ámbito de sus competencias, en la gestión de la Red Municipal de Bibliotecas del Ayuntamiento de Ferrol. “Isto demostra a aposta do Goberno local por ofrecer un horario continuo e conforme ás demandas dos usuarios da biblioteca e ter un servizo á altura da cidade que somos”.

Los peones y oficiales de obra realizarán trabajos relacionados con el mantenimiento y conservación de instalaciones municipales de uso público destinadas a actividades deportivas, bibliotecas… así como la mejora de acceso a núcleos de población.

El Ayuntamiento de Ferrol asumirá el resto del coste que no cubra la subvención del PEL que asciende a 75.000 euros. “O Goberno local seguirá traballando na contratación de persoal necesario, neste caso a través de subvencións, e tamén da bolsa de emprego para poder paliar a falta de persoal do Concello mentres non se negocia unha nova RPT” ha concluido.