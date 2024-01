O Campus Industrial de Ferrol suma tres investigadoras predoutorais

As investigadoras predoutorais Harriet Kumi, Isabel Robalo Cabrera e Ánxela Pérez Costa veñen de incorporárense ao Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (CITENI) grazas á convocatoria “Talento en Formación” que promove o Campus Industrial da Universidade da Coruña.

As tres están matriculadas nun programa de doutoramento e desenvolven os seus traballos nalgunha das liñas estratéxicas do campus como poden ser a robótica, os materiais, a optimización de procesos, a enxeñaría naval e offshore, a xestión industrial ou o desenvolvemento de produto.

Harriet Kumi (Ghana, África – 1992) cursou hai un par de anos estudos de física no seu país de orixe e un máster en Nanociencia na Universidade do País Vasco, en España.

A día de hoxe, está matriculada no Programa de Doutoramento en Física Aplicada. No curso académico 2022/23, o convenio de colaboración asinado entre a Universidade da Coruña e a Fundación Mulleres por África para a posta en marcha do Programa de Bolsas Learn África no Campus Industrial de Ferrol permitiulle continuar afondando no campo da física nuclear da man do investigador Ramón y Cajal, Saúl Beceiro.

Esta seguirá a ser a súa liña de traballo nos próximos catro anos no Laboratorio de Física Nuclear e de Altas Enerxías do Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (CITENI). Isabel Robalo Cabrera (Almería, 1998) é graduada en Enxeñaría Eléctrica con mención en Enerxías Renovables pola Universidade de Almería e, na actualidade, está matriculada no Programa de Doutoramento en Enxeñaría Naval e Industrial.

Ao longo dos próximos catro anos, esta investigadora predoutoral tratará de atopar un índice que lle permita medir o impacto social que as instalacións de enerxía renovable mariña e a terrestre teñen nas zonas nas que se implantan.

Dirixen a súa tese, a profesora da Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) e integrante do grupo de Ciencia e Enxeñaría de Materiais do Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais (CITENI), Almudena Filgueira Vizoso, e o profesor e investigador da Universidade de Almería, Alfredo Alcayde García.

Ánxela Pérez Costa (A Coruña, 1997) é graduada en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto pola Universidade da Coruña. Na actualidade, está matriculada no Programa de Doutoramento en Enxeñaría Naval e Industrial.

Baixo a titorización do investigador do Laboratorio de Enxeñaría Mecánica do Centro de Investigación en Tecnoloxías Industriais e Navais (CITENI), Florian Michaud, e da profesora da Escola Universitaria de Deseño Industrial (EUDI) e investigadora do grupo RNASA – IMEDIR do Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC), María de las Nieves Pedreira Souto, esta investigadora predoutoral estudará, ao longo dos próximos catro anos, a experiencia de uso e a interacción que as persoas teñen coa realidade aumentada cando usan este tipo de gafas no eido da cirurxía ortopédica.

Un total de 16 contratos predoc e postdoc formalizados desde 2022

A través da convocatoria “Talento en Formación”, o Campus Industrial da Universidade da Coruña ten contratados, por un período de catro anos, a un total de dez investigadores e investigadoras predoutorais.

En xullo de 2022 incorporáronse ao Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (CITENI) e, máis concretamente, ao Grupo de Polímeros, Silvia Lage Rivera e Jesika Asatryan. Ao mesmo tempo, Francisco Bottero sumábase ao equipo do Laboratorio de Enxeñaría Mecánica.

Pouco despois, en novembro de 2022, Sergio Roget Mourelle e José Manuel Ciriano Palacios, comezaban a traballar no Grupo Integrado de Enxeñaría e xa en maio de 2023, Sai Vempati incorporábase ao Laboratorio de Aplicacións Industriais do Láser e Doha Erlhoul iniciaba os seus estudos no eido da enerxía e a propulsión mariña.

As tres últimas investigadoras predoutorais en formalizaren o seu contrato son Harriet Kumi, Isabel Robalo Cabrera e Ánxela Pérez Costa.

Pola súa banda, a convocatoria “Talento Investigador” permitiu que o Campus Industrial da Universidade da Coruña contratase, tamén por un período de catro anos, a outros catro investigadores e investigadoras postdoutorais.

Así, en xullo de 2022, Florian Michaud incorporábase ao Laboratorio de Enxeñaría Mecánica e Zoia Haholkina ao Grupo de Polímeros. En maio de 2023, María Isabel Rial Hermina comezaba a traballar no Grupo de Propiedades Térmicas e Reolóxicas de Materiais (Proterm) e no mes de maio Marius Bodor incorporábase ao Grupo de Polímeros.

Cada un destes investigadores e investigadoras dispón de 30.000 euros para desenvolver o seu propio proxecto de investigación.

Grazas ás axudas ao Programa de Doutoramento Industrial outros dous estudantes accederon en xuño de 2022 a un contrato, cunha duración mínima dun ano e máxima de tres, para realizaren a súa tese en colaboración con dúas empresas da contorna. Así, David Sánchez Canzobre colabora activamente con Anta Norte e Tanausú Almeida Medina con Coremarina Solutions.