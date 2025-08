Empiezan las obras de 24 nuevas viviendas públicas en O Bertón

Las obras en O Bertón se multiplican. La semana pasada empezaron las obras de construcción de 24 viviendas y este martes tenía inicio las de otras nuevas 24 viviendas, en un acto que contó con la presencia del teniente alcalde de Ferrol, Javier Díaz y de la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras de la Xunta de Galicia, María Martínez; acompañados por la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros.

Además de estas 24 viviendas, el nuevo inmueble contará con tres locales comerciales, 27 plazas de garaje y 24 trasteros. Todas estas viviendas estarán destinadas al alquiler y está previsto que el 40% de estos hogares se reserven para menores de 36 años, todo ello mediante concurso público que se anunciará una vez encaren las obras su recta final.

El teniente alcalde quería agradecer el impulso de la Xunta de Galicia a O Bertón “con 48 novas vivendas”, en un barrio que “merece a remodelación.” En su intervención quería recordar que “non hai cor política para traballar por Ferrol”, poniendo como ejemplo las aceras en A Cabana, cofinanciadas con la Deputación de A Coruña o el bulevar de As Pías por parte del gobierno central, como también en los próximos días se adjudicarán las obras cofinanciadas por la Xunta de Galicia de ‘Abrir Ferrol ao Mar’ o de la Cidade do Deporte “para poder empezar en setembro”, además de una saneamiento en la zona rual “na que non hai marcha atrás e empezarán nas próximas semanas.”

Por su parte, la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras resaltaba la importancia de estos nuevos edificios en O Bertón “que permitirán asentar poboación neste concello”, con el objetivo que sean una realidad a finales del año 2026. Al mismo tiempo, quería recordar que los proyectistas continúan trabajando para dotar a este barrio de nuevos inmuebles, dentro de los 80 millones de euros que están comprometidos por la Xunta de Galicia para Ferrol hasta 2028.