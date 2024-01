Narón convocou tres novas accións do proxecto Guizo para o primeiro trimestre do ano

A concelleira de Política Lingüística do Concello de Narón, María Lorenzo, anunciou a apertura do prazo de inscrición en tres novas accións do proxecto municipal “Guizo”, que ten entre os seus obxectivos mellorar a socialización en galego de nenas e nenos.

A edil naronesa recordou que se trata dunha iniciativa dirixida a familias con menores de 6 a 12 anos, ás que se lles proporciona con este proxecto “un espazo de lecer que xire ao redor do contacto coa natureza e do seu coidado e respecto, permitíndolles coñecer as plantas e animais do noso contorno ou crear música con instrumentos naturais”.

O día 20 de xaneiro terá lugar “De oca a oca e rastro porque me toca”, unha proposta de xogo no que as familias poderán coñecer os sons que emiten as curuxas e as cigarras, as pegadas dos corzos e xabaríns, aprender a diferenciar o pelo do lobo… e outros datos curiosos do noso entorno. O centro cívico social do Couto acollerá esta iniciativa, a partir das 11:00 horas.

“O bosque musical” é a segunda das accións, programada para o 17 de febreiro, tamén ás 11:00 horas no centro cívico social do Couto. Mediante o emprego de sinxelas ferramentas as persoas participantes poderán manipular diferentes elementos naturais ata escoitar a “música das árbores”.

Finalmente, o 16 de marzo ás 11:00 horas na citada ubicación poderase participar na “Creación de herbario persoal”, unha forma moi divertida de que as nenas e nenos poidan aprender sobre as especies de flora máis características de Galicia e espertar a súa creatividade elaborando un herbario persoal.

Para consultar máis información sobre as actividades programadas dende o Servizo de Normalización Lingüística de Narón pódese consultar a web: www.naronengalego.gal (no apartado de actividades).

As persoas interesadas en inscribirse nestas propostas –de balde-deben enviar un correo electrónico ao mail a.pita@naron.gal indicando o nome da actividade, o nome e idade da nena ou neno e do pai, nai ou persoa acompañante, un enderezo electrónico e un teléfono de contacto.