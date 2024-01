A EPEF organiza unha xornada de portas abertas

A Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) organiza, en colaboración co Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (CITENI) e máis co Campus Industrial da Universidade da Coruña, organiza unha nova edición da xornada de portas abertas “Día da Enxeñaría”.

A cita será, o venres 16 de febreiro, de 09:30 a 14:00 horas, e está dirixido a alumnado de Bacharelato Tecnolóxico e de ciclos de FP de toda Galicia.

O programa de actividades divulgativas proposto pola Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol para esta xornada inclúe un Escape Room no que o estudantado terá traballar, de xeito conxunto, para resolver unha serie de retos vinculados ao eido das matemáticas, a física, a química ou a expresión gráfica co obxectivo de avanzar na historia e de rematala de xeito satisfactorio.

A isto, cómpre sumarlle a opción de participar en varios obradoiros nos que afondar en contidos vinculados coas enerxías renovables, a automática e a robótica, a mecánica, a biomecánica, a construción ou coa enxeñaría naval.

Do mesmo xeito, ao longo da xornada, o alumnado de Bacharelato Tecnolóxico e FP participante tamén poderá coñecer de primeira man os avances realizados nos últimos meses no que atinxe ao deseño e a construción dun coche eléctrico levado a cabo por un grupo de máis de 20 estudantes da Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol co obxectivo de participar, a curto ou medio prazo, na tempada de Probas de Greenpower Iberia.

O centros educativos interesados en asistir á xornada de portas abertas “Día da Enxeñaría” deberán inscribirse a través do seguinte formulario web antes das 14:00 horas do mércores 31 de xaneiro. As prazas son limitadas e cubriranse por rigorosa orde de inscrición.

Máis información, no correo electrónico subdireccion.estudantado.difusion.epef@udc.gal ou ben chamando ao 881 01 3226.

Oferta Académica da Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) – Curso 2023/24

Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

Grao en Enxeñaría Mecánica

Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica

Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

Programa de Simultaneidade Grao en Enxeñaría Mecánica + Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica

Grao Dual en Enxeñaría Eléctrica, o primeiro grao dual de Galicia, coa opción para o alumnado de realizar 60 créditos (ECTS) correspondentes ao cuarto curso integramente nunha empresa.

Grao Aberto en Enxeñaría Industrial no que o alumnado estudará no primeiro curso materias comúns aos graos en Enxeñaría Eléctrica (DUAL), Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais, Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática e en Enxeñaría Mecánica antes de decidir que grao quere completar.

Máster Universitario en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos

Máster Universitario en Enxeñaría Industrial

Máster Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica

Máster Universitario en Fabricación Aditiva (interuniversitario – Universidade de Vigo)

Máster Universitario Internacional en Materiais Complexos: Análise Térmica e Reoloxía,

impartido conxuntamente coa Universitè Paris Diderot (polo que o alumnado obtén un

título de máster por cada país)

Máster Universitario Erasmus Mundus en Sustentabilidade e Industrial 4.0 aplicada ao

Sector Marítimo

Master Universitario en Eficiencia Enerxética e Sustentabilidade (posibilidade de

cursalo en liña)

Máster Universitario en Informática Industrial e Robótica (interuniversitario –

Universidad de La Laguna + dobre titulación co Instituto Politécnico de Bragança

situado en Portugal)

Formulario de Inscrición – Xornada de Portas Abertas “Día da Enxeñaría” – 16 de febreiro de

2024 https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=PuqhzrJgdU-mwqYCLo-WG3S4bKMmHopCvAq_sVCZQZpUM0FVNzY4TEw1MjAzU05KNTBXM1hEQ1ZQWi4u