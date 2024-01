Éxito de participación en Cabanas nas actividades culturais e deportivas ´23-´24

Unha vez iniciadas as actividades culturais e deportivas no mes de outubro, o Concello de Cabanas, a través da concellería de Cultura e Deporte fai balance das mesmas, destacando a finais do 2023, a participación dun total de 377 persoas usuarias, 218 adultas e 159 menores, con idades comprendidas entre os 3 e os 83 anos.

En canto ás persoas adultas, 54 asisten a algunha das seguintes actividades culturais: bolillos en Laraxe e Lavandeira; corte e confección en Laraxe (2 grupos) e As Viñas e teatro na Escola Laica (Casa da Cultura), mentres que 164 asisten ás seguintes actividades deportivas: bailes latinos, ioga (2 grupos) e ximnasia pélvica e hipopresiva, as cales se ofertan nas Viñas; tenis no pavillón municipal de San Martiño de Porto; Pilates (3 grupos) e ximnasia terapéutica no soto do CEIP Plurilingüe Eladia Mariño; pádel na Veiga e patinaxe (2 grupos).

No que se refire aos nenos e rapaces, 45 deles asisten tanto a clases musicais (iniciación á música, linguaxe musical, análise e piano) como a xadrez e teatro, mentres que 114 participan nalgunha das actividades deportivas ofertadas: judo (2 grupos), psicomotricidade, predeporte, multideporte e patinaxe (2 grupos). Con respecto ao curso pasado, hai un grupo máis de judo.