Las empresas norteamericanas instaladas en As Pontes generan más de 300 empleos

El Ayuntamiento de As Pontes está consolidándose cómo uno de los principales destinos para la inversión de empresas norteamericanas en Galicia, con la instalación, en los últimos tres años, de tres compañías pertenecientes a los sectores de la energía eólica, el sector metalúrgico y el sector del motor, generadoras de más de 300 empleos.

En ese sentido, el alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso apunta que “ser el lugar en el que se concentra el mayor número de inversiones de capital norteamericano en Galicia evidencia el potencial empresarial de As Pontes, que trasciende fronteras. Estas empresas no solo suponen un impulso clave para la creación de empleo estable y de calidad, sino que también dinamizan la economía local, fortaleciendo el tejido industrial, comercial y de servicios de nuestro ayuntamiento”.

“Es preciso que todas las administraciones continuemos trabajando de manera coordinada para garantizar que este dinamismo logre atraer nuevas iniciativas e inversiones a nuestro territorio, generando así oportunidades que contribuyan al bienestar de las familias pontesas y al desarrollo sostenible de nuestra comarca.” añadió el regidor local.

Durante los últimos tres años instalaron sus actividades en el polígono industrial de Penapurreira y su entorno Invenergy, empresa líder mundial en el sector de la energía eólica, con 2.600 empleados en todo el mundo, 300 de los cuáles trabajan en los centros con los que la empresa cuenta en Galicia. La compañía norteamericana adquirió una parcela de 10.000 metros cuadrados y una nave de 7.000 metros cuadrados en la fase B del polígono para establecer en As Pontes un centro de reparación y mantenimiento de equipos eólicos, que se sumó al centro que la empresa tiene en el municipio de As Somozas.

Otra de las compañías asentadas en Penapurreira y la empresa, Allied Steel International, con sede en Florida, que hizo de su centro de As Pontes la base para Europa de la compañía. La empresa metalúrgica, especializada en la fabricación de estructuras metálicas para construcciones, cuenta en el polígono con una parcela de 25.000 metros cuadrados y una nave de 14.000 metros cuadrados. La empresa inició su actividad en el polígono pontés con 20 trabajadores y cuenta en la actualidad con un plantel de 120 personas.

La empresa líder mundial en subastas de vehículos, Copart USA, con sede en California, abrió en 2024 una instalación en el polígono de Penapurreira, en la parroquia de Saa. La compañía opera en 11 países y cuenta con 270 instalaciones a nivel internacional.