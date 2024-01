Emotiva despedida en Ferrol a la «Juan de Borbón» que se incorpora al mando de la OTAN-1 en el Atlántico Norte

Eran las seis y cuarto de la tarde y mientras sonaban las notas musicales a cargo de la Unjdad de Música del Tercio del Norte de la Infantería de Marina, al mando del comandante Luis García Cortizas, el «Almirante Juan de Borbón» al mando del Capitán de Fragata Raul Alba Fernandez abandonaba el muelle número cinco del Arsenal Militar de Ferrol con el fin de integrarse, hasta primeros de julio, como buque de mando en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN nº 1 (SNMG-1 en sus siglas inglesas) hasta finales de diciembre.

El acto de despedida estuvo presidido por el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz, con la asistencia de amigos y familiares de la dotación. A bordo se encontraba el contralmirante Joaquín Ruiz Escagedo, quien acompañará en el viaje a la “Juan de Borbón” como Jefe de la Fuerza de la Agrupación Permanente Marítima de la OTAN-1 así como personal de su Estado Mayor, ya que la «Juan de Borbón» ejercerá como buque de mando.

Ya desde antes de las cinco se encontraban en el muelle un buen grupo de familiares y amigos de la dotación para asistir a su despedida.

A las cinco y media de la tarde puntual, subió a bordo el vicealmirante Frutos Ruiz y tras ser recibido por el comandante del buque y el comandante de la 31 Escuadtrilla de Superficie, capitan de navío, Jesús Viñas Barciela, dirigió unas palabras a la tripulación, que se encontraba formada en la zona de popa del buque, así como al grupo de Infantería de Marina del Tercio de la Armada y a la tripulación del helicóptero que tambien va a bordo. .

El almirante Jefe del Arsenal saludó, en inglés, al contralmirante Ruiz Escagedo y su estado mayor » Me gustaría expresarles a ustedes Almirante y al resto de la Agrupación Permanente Marítima de la OTAN mi más cordial Bienvenida a este Buque. Para la mayoría de ustedes estoy seguro de que será su primera experiencia a bordo de un Buque español, estoy plenamente convencido de que disfrutarán de este tiempo, no sólo por la oportunidad de formar parte de este Estado Mayor internacional y profesional, sino también por la posibilidad de compartir este despliegue con una dotación española».

«Dejar el pabellón español en lo más alto»

Seguidamente se dirigió al comandante y dotación de la fragata señalando que

«Junto con vuestros compañeros del «Cantábrico», iniciáis hoy un nuevo y demandante despliegue en operaciones, con vuestra integración en el Grupo Naval Permanente de la OTAN nº 1 (SNMG-1).

La Armada, y en particular nuestro Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), a quien hoy me toca el honor de representar, estamos orgullosos de todos vosotros por el despliegue que hoy, día de Reyes en el que seguro habréis disfrutado la mañana con vuestras familias, comenzáis, convencidos, que, como ya es habitual en todos y cada uno de los despliegues en los que se integran unidades de la Armada, dejaréis el pabellón español en lo más alto.

Al igual que hicieron los buques que os precedieron formaréis parte esencial de las Fuerzas Marítimas de muy alta Disponibilidad de la OTAN (VJTF-M), hasta vuestro regreso previsto para comienzos de julio, ya en manga corta y con el balador en la mano. Mucho tiempo es vedad, pero aprovecharlo ya que al final cuando tengáis más edad como yo ahora, echaréis de menos, os lo aseguro, estos días duros pero a la vez reconfortantes de mar, es nuestra profesión y nuestra maravillosa vocación de la que nos sentimos orgullosos».

Compromiso con la Alianza y agradecimiento a los familiares

«Con este despliegue España, las Fuerzas Armadas y la propia Armada, mostramos nuestro compromiso con la Alianza y la solidaridad con los países ribereños aliados con los que vais a contribuir a prestar seguridad a sus espacios marítimos aéreos y zonas adyacentes, así como a sus infraestructuras críticas.

Aprovecho esta ocasión que me brinda estar cerca de vuestros familiares a pie de muelle para dirigirme a ellos, como siempre digo nuestra primera prioridad. Reconozco vuestros desvelos y agradezco vuestro apoyo y compromiso constante, sin los cuales los hombres y mujeres que hoy forman parte de esta dotación no estarían hoy listos para salir a la mar. Sé muy bien que sin el apoyo desde vuestros hogares no es posible llevar a cabo una misión de esta complejidad de manera sosegada y por eso os pido vuestro sostén una vez más. Aquí y ahora junto con el Jefe de la 31 Escuadrilla os ofrezco todo el apoyo y ayuda que necesitéis en estos 6 meses largos de ausencia, no dudéis ni un minuto en acudir a nosotros».

Notable esfuerzo logístico

«La Armada ha realizado un notable esfuerzo de apoyo logístico, proporcionando todos los recursos necesarios para garantizar que hoy salgáis a la mar en óptimas condiciones. Permitirme por tanto agradecer a mi personal, al personal del Arsenal Militar, el apoyo y esfuerzo en vuestra preparación y alistamiento. Creerme cuando digo que es un orgullo para mi mandar este magnífico y entregado personal que siempre lleva a buen puerto el objetivo principal de nuestra misión que es asegurar vuestra operatividad. Seguiremos velando y apoyándoos haya donde haga falta para que mantengáis vuestro alto estándar de capacidad.

No me queda más que, a ti Almirante, que hoy dignificas a la Armada y a España con el mando de esta Fuerza multinacional, y a vosotros Comandante y dotación, que desearos mucha suerte y todo el éxito en la misión»

Y de nuevo dirigiéndose en inglés se despidió diciendo «Personal de la SNMG1, estimados colegas, les deseo buenos vientos y mares y buena suerte en el despliegue que comienzan hoy»..

A continuaciòn se permitió a miembros de la dotacion bajar al muelle para despedirse de sus familiares y amigos, y por último la fragata emprendió rumbo hacia la boca de la ría, mientras en el muelle permanecían los miembros de la Armada despidiendo al buque viendo como abandonaba las instalaciones del Arsenal Militar.

Con los medios de comunicación

Antes de zarpar, el comandante de la «Juan de Borbón», Raul Alba Fernandez , acompañado por el comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie, Jesús Viñas Barciela, mantuvieron un encuentro con los medios de comunicación.

Viñas Baciela indicó que en este día se despedía a dos buques de la 31 Escuadrilla, al BAC «Cantabria» y a la «Juan de Borbón» que se integran en el grupo permanente de la OTAN-1 « que ahora mismo conforman el núcleo de las fuerzas en la operación, en este caso Brilliant Shield y navegará por el norte de Europa.

Una vez más y desde hace casi 40 años en este caso dos barcos de la 31 escuadrilla van a participar en los grupos permanentes de la OTAN y es una demostración más del compromiso de España con la Alianza y del compromiso y solidaridad de España con los paises aliados.

Culmina hoy un proceso de intenso alistamiento operativos y cuando largue amarras el buque pasará a estar bajo mando del JEMAD que lo realizará a través del Comandante del Mando de Operaciones«.ç

«Este es un despliegue muy importante porque la fragata «Juan de Borbón» va a ejercer como buque de mando y llevará a bordo al contralmirante Joaquín Ruiz Escagedo que será el comandante de la SNMG-1, el relevo de mando se hace el día 11 en Alemania.

Tomó la palabra el comandante del buque quien señaló que «como dijo el jefe de Escuadrilla hace un año que comenzamos a preparar este despliegue. Cuando el barco tiene su ciclo operativo al terminar las obras en diciembre del 2022 pues ya hace justo un año empezamos a navegar para empezar a adiestrarnos, a hacer equipo, para tener la capacidad, la garantia de que somos capaces de cumplir la misión que nos encomienda la Armada y España, para integrarnos en la agrupacion naval de la OTAN número 1 en el norte de Europa. y es un largo camino que felizmente culmina hoy , esa preparación.Todo lo previo es fundamental, es necesario, porque es lo que n os garantiz que estamos listos p<ra cumplir la misión encomendada, pero …ahora mismo tengo el corazón partido, he dejado a mi familia , mis hijos llorando en casa, pero por otro lado estoy encantado de salir a navegar y hacer lo que me gista, para lo que nos hemos adiestrado las 220 personas que vamos a bordo»

LA “JUAN DE BORBÓN”

Como el resto de su clase, fue desarrollada en los astilleros Izar, hoy Navantia, (Ferrol) con un coste de 600 millones de euros..

Al igual que las demás fragatas F-100 clase Álvaro de Bazán, son los primeros buques de guerra europeos que cuentan con el sistema de combate Aegis, de origen estadounidense, y un radar capaz de detectar movimientos de aeronaves en un radio de 600 kilómetros, que les permite actuar en igualdad de condiciones con las más modernas unidades de la Marina de Estados Unidos y participar en el desarrollo del escudo antimisiles. Tiene capacidad para detectar y seguir hasta 90 blancos móviles y dirigir los proyectiles antiaéreos y de superficie.

Son los primeros buques españoles con casco de protección balística de acero de alta resistencia. Completa su protección con motores montados sobre piezas elásticas, que no transmiten ruido al casco, por lo que son más difícilmente detectables por submarinos. Durante la fase de desarrollo, se puso especial énfasis en el diseño de las formas del buque con el objetivo de minimizar su «eco» de radar. Las F-100 están equipadas también con sistemas de contramedidas y guerra electrónica Indra Aldebarán, de diseño y fabricación española, y un sistema acústico antitorpedos AN/SLQ-25A Nixie.

Dispone de dos lanzadores cuádruples de misiles antibuque AGM-84 Harpoon; dos lanzadores dobles de torpedos Mk-46; un cañón tipo Mk-45 de cinco pulgadas con capacidad de disparo de 20 proyectiles por minuto y 23 km de alcance; y un lanzador vertical Mk-41 con 48 celdas; cuatro lanzachaff que emiten señuelos para confundir a los misiles enemigos, y un helicóptero SH-60B Seahawk, preparado para la lucha antisubmarina y antisuperficie.

Por especialidades el buque cuenta con especialistas en Artillería, Armas Submarinas, Electrónica, Comunicaciones, Energía y Propulsión, Administración, Alojamientos, Maniobra y Navegación, Sistemas Tácticos, Artillería y Misiles, Direcciones de Tiro, Sonar, Mecánica, Electricidad y Hostelería. En un elevado porcentaje son gallegos, pero en general la dotación procede de casi todos los sitios de España, de la costa e interior, del norte y sur, del este y oeste así como de otros paises hermanos.