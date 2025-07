Con enorme afluencia de visitantes Mugardos celebró la «XXXIII Fiesta del Pulpo»

La Real Villa de Mugardos celebró un año más, y ya van treinta y tres, una de sus jornadas festivas más destacadas, la “Fiesta del Pulpo” declarada de interés turístico de Galicia y que como en años anteriores puede ser calificada como de un gran éxito, no solo por la más de 3000 raciones de ese plato singular de «pulpo a la mugardesa” despachadas en la carpa, sino por los miles de personas que acudieron al evento en el que colaboró el buen tiempo, una auténtica jornada veraniega.

Desde primeras horas de la mañana los mugardeses despertaron con los sonidos de diversas charangas, grupos musicales que recorrieron las calles animando a todos con su música alegre y festiva.

Y desde primeras horas, hasta la hora de cierre, miles de forasteros, ferrolterranos y mugardeses pudieron disfrutar de la fiesta.

Por las carreteras que conducían hasta la villa circularon una marea de vehículos, que tuvieron la posibilidad de aparcamiento gratuito merced a la labor desarrollada por grupos de voluntarios y de la Policía Local, que a su vez tuvo que regular el tráfico dada la enorme afluencia de coches.

Asimismo la “lancha” Ferrol-Mugardos acudía «abarrotá», desde la ciudad departamental con el cartelito de “no hay billetes”.

Mientras una larga cola, frente a la oficina de turismo, se encontraba ante las taquillas para adquirir los tickets de entrada y consumición

Y bajo la carpa, mesas y mesas, mostradores, y palco, y sobre todo “degustadores” de la ración de pulpo a la mugardesa, ración de empanada, pan, vino, y sin olvidarse de llevar para casa la taza y el plato de alfarería tradicional que llevan la inscripción de la fiesta.

Se entraba a la carpa por turnos y a pesar del fuerte calorazo todo el mundo se mantenía a la espera al pie del cañón

Mugardos este sábado fue una fiesta, pero no solo en la zona de la avenida del Mar, los establecimientos de la villa estaban todos a tope.

Y una fiesta además del homenaje al pulpo. Mugardos es un pueblo pesquero en el que la pesca del pulpo siempre ha sido muy relevante, ya desde el siglo XVIII. Así que no es de extrañar la tradición desarrollada en torno a este codiciado manjar y el mimo con el que lo tratan, elaboran y festejan.

Y por allí pasaron, acompañando al alcalde Juan Domingo de Deus, el conselleiro de Facenda de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos; el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea; la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros Barros; y muchos mas, entre ellos los representantes de asociaciones mugardesas que tanto han hecho junto con el concello por darle cada año mayor categoría a este evento, a la “Festa do Polbo” .

Pulpo, fiesta y música, porque además de la mañanera a cargo de «Trópico de Grelos» , a las seis y media con salida de la avenida de Galicia se contó con un recorrido de «Los kilomberos». Y ya a partir de las 23 horas en la zona de las Casas Baratas, verbena amenizada por la Orquesta «Unión y Fuerza« y Dj Dani.

“La Fiesta del Pulpo para los mugardeses es un reto” (Alcalde de Mugardos)

El alcalde, Juan Domingo de Deus, con cara de satisfacción manifestaba a Galicia Ártabra:

“Para nosotros la marca “pulpo de Mugardos” es una marca reconocida, así desde el año 2009 la fiesta ha sido declarada de interés turístico de Galicia. Para los mugardeses es un reto. Cada vez acude más gente. Son, calculamos, unas diez mil personas que vienen a nuestra villa, a una población de 5.200 habitantes. La hostelería lo nota, lo nota el comercio.

Para nosotros es siempre interesante que Mugardos esté en el punto de mira del turismo, acuden gentes de distintos puntos de España, cada año más,…gente que viene a visitar Galicia pero que en esta fecha ya tiene previsto acercarse a Mugardos.

En cuanto a la organización…aunque la fiesta se celebra solo un día, conlleva muchos meses de preparación, de contactos, de contratar servicios, de lograr la cantidad de pulpo necesaria, un trabajo arduo en el que además hay que coordinar la seguridad, los planes de protección, en realidad un trabajo intenso”.

Pregunta obligada es la de ¿cómo le gusta el pulpo?, con una respuesta más que clara “a la mugardesa siempre, además es original, no hay ninguna parte del mundo con una receta como la nuestra y que cada vez está sonando más, no hace mucho me han comentado que ya hasta se hace tortilla de patata de pulpo a la mugardesa, ya vamos exportando la marca. Siempre está bien que Mugardos esté en el nombre de las cosas buenas”.

“Una fiesta en un escenario excepcional “(Martina Aneiros-Delegada territorial)

La delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros Barros, sonriente decía a GAC “Un año más la Fiesta del Pulpo. El tiempo nos acompaña para celebrar un evento que está declarado de interés turístico de Galicia y que debemos disfrutar. Un espectáculo del pulpo y de la gran cantidad de gente que acude a esta fiesta y todo ello con un escenario excepcional como es esta ría , las vistas que tenemos aquí desde Mugardos son fuera de serie. Hoy lo que toca es celebrar esta fiesta. La Xunta colabora con todas las fiestas de interés turístico de Galicia”.

Aneiros destacó la trayectoria de este evento y resaltó el importante papel que juegan citas gastronómicas como ésta en la promoción de los productos del mar, fomentando su consumo y divulgando sus propiedades.

Le preguntamos por el pulpo a la mugardesa y..”me gusta el pulpo siempre, a la mugardesa, á feira y a lo que haga falta, pero hoy lo que toca es el primero, sin duda” .