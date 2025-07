Máis de 200 canteiráns participan no Tríatlon de Menores de Ferrol

A proba ferrolá inclúe un ácuatlon para prebenxamíns dentro do circuíto das Pho3nix Kids by Javier Gómez Noya, que promove a actividade física na infancia. Por primeira vez en Ferrol celebrarase unha remuda mixta con triatletas de categoría feminina e masculina, que potencia a igualdade no deporte. A competición de tríatlon individual, designada campionato Xunta de Galicia, terá unha categoría inclusiva con Carla Santoro, con discapacidade visual. O club local contará con preto de 30 promesas da Escola Javi Gómez Noya

O Club Triatlón Ferrol, co patrocinio do Concello de Ferrol e a Federación galega de tríatlon, organiza este sábado o Tríatlon de Menores Concello de Ferrol e o Ácuatlon de Menores do circuíto das Pho3nix Kids by Javier Gómez Noya.

Ao longo da xornada, que comeza ás 15:00 horas no porto de Curuxeiras co ácuatlon de promoción do deporte prebenxamín, participarán 212 triatletas. Desde as 15:30 horas daranse as saídas benxamíns, alevíns, infantís e inclusiva, nas que se decidirán os títulos do campionato Xunta de Galicia de menores. Carla Santoro será a participante que, xunto á súa guía, compita na proba como triatleta con discapacidade visual. A xornada rematará con probas cadetes e, por primeira vez en Ferrol, coas remudas mixtas nas que catro integrantes -dous alevíns e dous infantís de categorías feminina e masculina- completan cadanseu tríatlon.

No evento a Escola Javi Gómez Noya do Triatlón Ferrol sumará 29 canteiráns.

Como colaboradores principais para o desenvolvemento da proba cóntase coa Fundación Pho3nix, a Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Policía Local, Policía Portuaria, Bombeiros, Protección Civil e a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta.