Ola Ferrol -Año de Torrente Ballester, poesía y temas de la Armada

Carlos Barcón, periodista vocacional.

AÑO 2024… COMO UN TORRENTE

El año nuevo es la fecha de las reconsideraciones, los recuentos, las reformas, los golpes de timón a la vida… y el uno de enero es día simbólico para, entre otros, poner en marcha los proyectos que se vienen arrastrando, posiblemente, desde hace años.

Y aquí el año cultural en Ferrol estará dedicado a la figura del escritor Gonzalo Torrente Ballester, nacido en la calle del Hospital, un 13 de junio del 1910, en una casa que ya no existe, absorbida en su día por el Hospital de Caridad, hoy Centro Cultural Municipal y que estaba al lado de la comisaria de Policía, hoy ubicada en otro lugar.

Estudiante de los Mercedarios, GTB se licenciaría en Ciencias Históricas en Santiago, habiendo sido profesor auxiliar de dicha Universidad, catedrático de Historia en la Escuela Naval Militar, critico teatral en el diario «Arriba«, Director del Instituto de Enseñanza Media de Ferrol, Bibliotecario del Casino Ferrolano, profesor en la Universidad de Nueva York, miembro de la Real Academia Española, numerosos premios y distinciones, como el Premio Nacional de la Crítica, el Príncipe de Asturias, el Cervantes… y autor, como bien sabemos, de novelas, teatro, crítica.. y mucho más, sobre su vida y su obra, que en su momento y tiempo, nos ofrecerá, con mayor amplitud y detalle posiblemente, nuestro concejal de cultura Ponte Far, que con motivo de su 25 aniversario de su fallecimiento, el gobierno local del PP, quiere recordarlo, con la actuación de diversos actos, en donde aparecerá, entre otros, una composición del Catedrático de Música y Vicepresidente de la Sociedad Artística Ferrolana (SAF), Miguel Brotóns, según texto elaborado por el propio compositor, a partir de la biografía del citado escritor, basado en su pensamiento filosófico y fragmentos de sus obras literarias, en un off-side, lied impromptu para soprano y piano.

Un año dedicado a Torrennte que se ha extendido a la ciudad hermana de Vila do Conde, a donde se desplazó el edil de Cultura, un experto en temas del escritor ferrolano y allí, ante un buen número de vilacondenses habló de la vida y obra de tan excelso personaje.

Y bien están estos recuerdos, ofrenda, seminarios, mesas redondas, charlas, exposiciones, música…dentro de la nostalgia, por aquello de que «el recuerdo es el único paraiso del cual no podemos ser expulsados»…pero para uno y posiblemente muchos ferrolanos, aún seguirán recordando los fallidos intentos de la posibilidad de asentar su Biblioteca en la ciudad que lo vió nacer, y que como bien sabemos no ha podido ser, siendo su destino Santiago…. donde se encuentra sin nada que tener que ver con el talente, la pasión y el cariño que el autor le tenía a Ferrol y que me mostraría en un lejano día, en entrevista celebrada en su residencia de Salamanca, con presencia. entre otros, del recordado fotográfo/artista Manel.

Y aunque uno no quisiera ser el de la «petaca«… bueno sería insistir en el tema, intentándolo otra vez, especialmente teniendo en nuestro actual gobierno municipal al flamante concejal de Cultura, profesor Ponte Far, que sabe muy bien de sus intentos en su día llevados a cabo, pero como hemos visto no fructificaron.

¿POCO… O MUCHO ES LA POESIA ?

Y dejaría escrito una buena poeta que «Poco es la poesía/ Para algunos/ no es nada/ Pero sí es lo único/en que podemos creer/ que podemos compartir/ que podemos vivir/ y en que podemos preguntar/»…y sigue, pero en resumen la poesía no se hace estrofa, no cristaliza en versos, sin la concurrencia de poetas.

Y poetas ha tenido y sigue teniendo nuestra ciudad y dentro de esta panorama poético, plataformas de identificación, como bien seria el caso, años 50, de la revista «Aturuxo», que señalaba ya la inclinación decidida y decisiva de esta vocación poética, en una ciudad que como vemos, no deja de ser significativo, por su condición de industrial, naval, militar.

SAF, POESIA GALICIA, que va caminando ya por su número 29, y en la que han venido colaborando, entre otros, el propio Gonzalo Torrente Ballester, Carballo Calero, Celso Emilio Ferreiro, Xohana Torres, González Garcés, Álvaro Paradela, Isidro Conde, Mario Couceiro, Pérez de Arevalo, Cachita Núñez, Vicente Araguas, Miguel A. Fernández, Cristina Amenedo, Pérez Parallé, Pura Vázquez… etc. Así ya desde 1982, continúa editándose una publicación de estas características, por la ya veterana Asociación de Artistas, POESIA GALICIA, que va caminando ya por su número 29, y en la que han venido colaborando, entre otros, el propio Gonzalo Torrente Ballester, Carballo Calero, Celso Emilio Ferreiro, Xohana Torres, González Garcés, Álvaro Paradela, Isidro Conde, Mario Couceiro, Pérez de Arevalo, Cachita Núñez, Vicente Araguas, Miguel A. Fernández, Cristina Amenedo, Pérez Parallé, Pura Vázquez… etc.

Presentando estas navidades en los salones del Casino Ferrolano, el nuevo ejemplar, no venal, con la valiosa colaboración de, entre otros, Gabriel Elorriaga, Francisco Vila, Jose Martinho Montero de Santalha, Pacurri Martinez, Xoán X. Fernández-Abella, Antonio Polo, Javier Zulueta, Carlos Cubeiro, Antonio Modroño, Marcos Mariño Parapar, Víctor Corcoba, Yoli López, Mariano de Souza, Chema Paz, Carlos Barcón Teruel, e ilustraciones de Marticorena, M. de Souza, Ramón Manzano, Paloma D.Castroverde, Tomás Barros, Abelardo Miguel, Rodríguez Soto, Hedi Ploegostra y portada a cargo de la pintora, Corín Cervera.

REVISTA GENERAL DE MARINA

Y nuevo ejemplar de la prestigiosa Revista General de Marina, en donde nos ofrece interesantes trabajos, como el dedicado a los Comandantes y Ayudantes de Marina de antaño, escrito por José Angel del Rio Pellón, Marino mercante y controlador de tráfico marítimo.

El CF. Rafael Samaniego Martin de Francisco, aporta un interesante tema en torno a «La revisión de la OTAN. Camino hacia un nuevo modelo de Fuerzas».

Sobre «El sistema de Reservistas en España: 20 años de Reservistas voluntarios», escribe el CF. Ignacio Carvajal Cervera, profesor de la Escuela Superior de las FAS , un trabajo de mucha actualidad, ya que en el seno de la Alianza, los reservistas voluntarios son considerados un recurso valioso como personal de gran experiencia con competencias especificas.

En el espacio La Mar en la Filatelia, que escribe el CN (r) Marcelino González, aporta un trabajo en relación con el Crucero chileno «Presidente Errázuriz«.

No faltan las actuales noticias sobre Marina de Guerra, Marina Mercante y Deportiva, Construcción Naval, Puertos, Salvamento Marítimo y de Pesca, del CA (r) Antonio Pintos.

Aporta esta publicación amplia información sobre otros muchos temas, como el de la toma de posesión del nuevo Director del Museo Naval de Madrid, el CN, ferrolano, Juan Escrigas Rodríguez quien diría en su toma de posesión, «los que me conocéis sabéis que estar aquí era la ilusión de mi vida. Desde que tengo uso de razón llevo viviendo este Museo, esta vida, la historia».

El CN Escrigas, fue, entre otros, agregado de Defensa en Grecia, es Doctor en Historia de las Relaciones Internacionales del Departamento de Historia Contemporánea, Académico correspondiente extranjero de la Academia de la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal, así como autor de diversos libros.

El pasado mes de noviembre del 2023, la Asociación de Artistas de Ferrol SAF, lo nombraría Socio de Honor.