Cerdido recibe ós Reis Magos nunha xornada chea de actividades

Os Reis Magos chegan a Cerdido este sábado 6 día de Reis, para visitar a tódolos nenos antes de emprender a súa viaxe de volta a Oriente.

A axenda das Súas Maxestades comezará coa tradicional Cabalgata, saíndo ás 11 horas desde a Casa da Cultura en dirección á igrexa parroquial. Alí, a partir das 12 horas, celebrarase unha misa cantada pola Coral Eixil, onde tamén haberá un Belén vivinte

Ao remate, en torno ás 13 horas, a comitiva realizará a viaxe de volta en dirección á Casa da Cultura.

Pola tarde, será a quenda para a Festa Infantil no pavillón polideportivo Municipal. Desde as 17 ás 20 horas haberá unha gran cantidade de inchables, un touro mecánico e moitos máis agasallos mentres as Súas Maxestades reciben a visita dos máis pequenos de Cerdido.

Desde o Concello de Cerdido animan a toda a veciñanza a achegarse o citado sábado ata o percorrido da cabalgata e á Festa Infantil, para acadar unha das xornadas máis máxicas de todo o ano.