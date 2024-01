FeC insta ao goberno local a pedir as axudas para implantar as ZBE

Ferrol en Común a través dun cominicado expresa que o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana xunto co Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico ven de publicar a convocatoria do Programa de axudas a municipios para a implantación de Zonas de Baixas Emisións e transformación dixital e sostible do transporte urbano, «unha cuestión na que Ferrol está á cola e incluso dando pasos cara atrás»

«O futuro de todas as cidades pasa pola sostenibilidade das mesmas, mellorando a calidade do aire, descarbonizando o transporte urbano, impulsando a mobilidade activa, limitando o uso do vehículo privado para reducir un 35% o tráfico e mitigar así as emisións de gases contaminantes, reducir o ruído e, en definitiva, mellorando a calidade de vida nas cidades»

«Durante o mandado pasado poucos pasos déronse neste sentido e no que levamos de mandato do Partido Popular incluso se retrocedeu nas decisións xa adoptadas, coma reabrir o tráfico na Praza de Armas, decisións que van totalmente en contra do modelo de cidades do futuro e da Ley Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, que daba de prazo ata o 1 de xaneiro de 2023 para establecer Zonas de Baixas Emisións nas cidades de máis de 50.000 habitantes».

«É tal a gravidade que ata o Defensor do Pobo abriu unha investigación contra a nosa cidade por ser unha das 18 cidades que non teñen nin os trámites iniciados para establecer as ZBE» engaden

Dende FeC «sempre defendimos un modelo de cidade verde, sostible e para as persoas, polo que instamos ao goberno local a solicitar estas axudas recentemente convocadas para poñer en marcha estas Zonas de Baixas Emisións, que principalmente deberían de se ubicar na zona da Magdalena retomando a súa peonalización e para o que sería preciso limitar o tráfico rodado, habilitar o paso dos residentes e crear aparcamentos disuasorios, ademais de modernizar a flota de autobuses por uns eléctricos ou de hidróxeno coma xa ocorre en outras cidades ou establecer puntos de recarga eléctrica»

«Todas estas medidas que mellorarían a nosa cidade poden ser financiadas polas axudas das que estamos a falar. Polo que lle reclamamos ao goberno local que se poña a traballar nos proxectos oportunos para presentar a estas subvencións e dar cumprimento á Lei implantando as ZBE, para o que pode aproveitar o traballo desenvolto por Ferrol en Común xa durante o seu mandato, onde realizou un amplo estudo sobre o impacto da peonalización do barrio da Magdalena»