Firmado el convenio Xunta-Concello para el proyecto «Abrir Ferrol ao mar»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, han firmado al mediodía de este viernes en el palacio muncipal ferrolano un convenio de colaboración para poder realizar la iniciativa denominada “Abrir Ferrol ao mar”, cuantificada en once millones de euros y que será sufragada a partes iguales por ambas administraciones en un plazo de cuatro años.

El presidente de la Xunta fue recibido por el alcalde, José Manuel Rey Varela; la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros Barros, y miembros del grupo municipal popular.

Tras mantener un encuentro con el alcalde, en su despacho oficial, se celebró el acto de la firma del convenio, en el salón de recepciones. ambas autoridades firmaron el documento sobre la iniciativa «Abrir Ferrol ao Mar» y seguidamente tomaron la palabra.

«Si los ferrolanos nos unimos podemos conseguir grandes cosas» (Rey Varela)

El primero en intervenir fue el regidor municipal. » En primer lugar me gustaría agradecer al Presidente de la Xunta de Galicia que se haya desplazado hasta el Ayuntamiento, la casa de todos los ferrolanos, para dar un nuevo paso administrativo en el hito de «Abrir Ferrol ao Mar». En la reunión que mantuvimos en octubre me aseguró que su siguiente visita sería al Ayuntamiento, y no faltó a su palabra».

«Una de las reivindicaciones que nos hicieron los ferrolanos y en el que todas las corporaciones siempre estuvimos de acuerdo, era «Abrir Ferrol ao Mar. Ya en el año 2015 el Pleno del ayuntamiento de Ferrol aprobó un Protocolo para hacer realidad esta demanda y hoy contamos con toda la colaboración de las Administraciones. la Local, la Autonómica y la del Estado a través de la Armada. Contamos con los documentos que puedan hacer posible el fin de este proyecto»

«Si los ferrolanos nos unimos podemos conseguir grandes metas por lo que es clave superar la inestabilidad y los enfrentamientos. Y centrarnos en el que nos une».

Se refirió al acuerdo de la Xunta tomado en la reunion del Consello de este pasado jueves «y que este viernes firmamos para poder financiar esta actuación. Lo decíamos en el mes de octubre, la colaboración institucional y los acuerdos entre Administración no existen si no hay corresponsabilidad y por eso quiero agradecer a la Xunta de Galicia que contribuye con el 50% de la financiación de las obras de «Abrir Ferrol ao Mar» para las Fases 2, 3 y 4. Una actuación valorada en 11 millones de euros» a desarrollar en cuatro anualidades».

Indicó que en las semanas próximas se licitará la redacción del proyecto, ya que aún no existe y con cierta sorna dijo que no se pueden confundir infografías con proxectos. «Es importante el ir dando todos los pasos administrativos necesarios para que el Proyecto avance y esperamos que en este mandato podamos ver quelo que realmente se inicia hoy con la firma de este convenio se convierta en una realidad».

Finalizo señalando que «con esta firma damos un paso imprescindible para que este proyecto de interés general no se pare y podamos dar el siguiente paso administrativo como es el de ilicitar el Proyecto.Este convenio es imprescindidible para poder llevar adelante «Abrir Ferrol ao Mar» «. Tampoco se olvidó de las corporaciones anteriores «su trabajo será tenido en cuenta para la realizacion del Proyecto».

«Un proyecto que rompe barreras» (Alfonso Rueda)

Por su parte el presidente de la Xunta señaló que «esta iniciativa es fruto de la colaboración y que el objetivo es que estas obras sean una realidad gracias a la coordinación y colaboración y puedan comenzar cuanto antes”.

El presidente Rueda ha detallado que esta actuación “va a favorecer a la movilidad, va a romper esas barreras que impedían la visibilidad y que esta fuera una ciudad abierta”, ya que esta será “una inversión que vale la pena, un esfuerzo de administraciones de diferentes colores políticas, de diferentes capacidades y competencias territoriales”

«Ferrol siempre fue donde se acaba el mar, dice la cancion de los Limones, pero a partir de ahora se podrá ver que el mar, efectivamente, se acababa aquí. Y creo que es una cosa muy buena».