O pavillón da Gándara acolle o “IX Trofeo de fútbol sala Cidade de Narón”

O concelleiro de Deportes do Concello de Narón, Ibán Santalla, e un dos integrantes da directiva do club de fútbol sala Cidade de Narón, Roberto Ortega, presentaron o “IX Trofeo de fútbol sala Cidade de Narón”.

O evento, tal e como indicaron, celebrarase este xoves 28, a partir das 21:30 horas nas instalacións co complexo polideportivo municipal da Gándara. O club local xogará co club de fútbol sala Pondedeume e a entrada é de balde.

Ortega explicou que “quixemos corresponder ao club de Pontedeume, que tamén nos convidou a nós a xogar no seu concello durante as festas das Peras, e é un club amigo co que temos unha relación moi cordial”.

O concelleiro de Deportes destacou a traxectoria do Cidade de Narón, actualmente en terceira nacional, e a súa labor, con equipos nas categorías dende biberón ata o primeiro equipo. “É un dos clubs de referencia na nosa cidade, en canto ao número de deportistas e tamén pola súa traxectoria no tempo”, asegurou Santalla, que lle desexou sortea os xogadores do club local neste evento