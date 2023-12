O polideportivo de Cedeira transfórmase en campo de xogos durante o Nadal

O polideportivo municipal de Cedeira transformarase de novo este Nadal no centro neurálxico do ocio e o lecer de veciñanza e visitantes, cunha chea de actividades e atraccións baixo cuberto e de balde para toda a familia.

Esta proposta funcionará todas as tardes, agás os festivos, de 16.30 a 20.30h, con obradoiros e inchables e con outras propostas que irán variando.

A estrea do parque de xogos do Polideportivo será na tarde deste venres 22, de 16.30 a 20.30h, e excepcionalmente ao día seguinte, sábado 23 funcionará tamén en horario de mañá, de 11.30 a 14.00h.

Xunto cos obradoiros e os inchables que estarán en funcionamento permanentemente e que serán atendidos por monitores e monitoras, nestas dúas xornadas instalarase un deslizador “Tubby Stream”, con dous esvaradoiros para pequenos e maiores.

O parque de xogos do Polideportivo contará nas tardes do 26 e o 27 cun tren eléctrico coa súa locomotora e vagóns nos que poderán subirse os nenos.

Para os máis intrépidos haberá un toro mecánico na tarde do 26 e un simulador de táboa de surf na do 27. Ao día seguinte, o xoves 28, abrirá as súas portas no pavillón un espazo de realidade virtual e “interactive wall”. O venres e o sábado, días 29 e 30 de decembro, chegará a quenda dos Battle Nerf Arena e a Barredora Wipeout.

Xa na estrea do ano 2024, os días 2 e 3 estará instalada no exterior do Polideportivo a atracción Tirachinas Jumping. O día 4 será o último no que funcionará o parque de xogos no pavillón e está previsto, para ese día, un circuíto de cars a pedais e outro de coches por radiocontrol. Desde o goberno municipal adiantan que esta programación podería variar, pero que se irá informando puntualmente a través da canle Cedeira Informa.

Xunto a todas estas propostas que se van desenvolver no Polideportivo, o goberno local promove dúas festas acuáticas xuvenís na piscina municipal. Serán os días 27 e 29 pola tarde, tamén de 16.30 a 20.30 e abertas a rapaces a partir de 10 anos.

Para a noite de Fin de Ano o Concello ten organizada unha verbena na praza Roxa. Instalarase unha carpa e un escenario no que actuará a orquestra Origen a partir da unha da madrugada.

Despois de que o pasado ano esta festa fora suspendida polo temporal e trasladada ao día 6, decidiuse desta volta programar dúas festas en ambas as dúas datas. Así, na noite do 6, a partir das

23.30h, haberá unha verbena de Reis na mesma praza Roxa que estará amenizada pola orquestra Olympus

O programa de Nadal de Cedeira complétase coas cabalgatas de Papá Noel e dos Reis Magos, que o Concello organiza con Protección Civil. A primeira será o sábado día 23 e percorrerá as rúas máis céntricas da vila para rematar cunha festa na praza Roxa.

Os tres magos chegarán o 5 de xaneiro e, tamén como adoita suceder, farán un itinerario polas rúas e despois irán ao Auditorio para recibir as cartas dos nenos.

Esta emocionante tarde rematará cunha festa nas instalacións do CEIP Nicolás do Río, con chocolate e roscón.