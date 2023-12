Narón promove “Felicita o Nadal en galego!” e un obradoiro de cantos de Nadal

O Servizo de Normalización Lingüística de Narón promove un ano máis a campaña “Felicita o Nadal en galego!”, a través da que se anima á cidadanía a empregar o uso do galego na comunicación propia destas datas.

Con esta finalidade, tal e como indicou a concelleira de Política Lingüística, María Lorenzo, puxéronse a disposición da cidadanía varios deseños de postais en galego e ofrécese tamén asesoramento lingüístico.

A edil naronesa explicou que están dispoñibles seis novos deseños no enlace: https://naronengalego.gal/dinamizacion/#nadal, podendo envialas a familiares e amizades a través das redes sociais, aplicacións móbiles, correo electrónico, ou imprimilas e envialas por correo postas no caso de querer recurrir a unha versión máis tradicional.

En canto ao servizo de asesoramento lingüístico, a edil informou que as persoas que queiran facer uso do servizo de revisión dos textos a enviar coa felicitación poden facelo enviándoo á dirección: a.pita@naron.es, que llo reenviará coas correccións oportunas.

A maiores, tamén dende o Servizo de Normalización Lingüística, neste caso coa colaboración da Asociación de Comerciantes de Narón, organizouse o obradoiro “Cantámosche os Reis”, de Pablo Díaz.

Está dirixido a público de todas as idades, recomendándose no caso dos nenos que saiban ler e que vaian acompañados como mínimo dunha persoa adulta. A actividade levarase a cabo o día 26 deste mes ás 17:30 horas na Biblioteca Pública municipal (a parte teórica) e con parada en varios comercios da zona do Alto (a parte práctica).

Pablo Díaz e Olga Kirk impartirán este obradoiro, no que se aposta por recuperar a tradición oral en galego e tamén promover e reforzar a celebración do Nadal en galego e visibilizar o comercio local de Narón.

A acción enmárcase no proxecto “Narón gaña co galego” e as persoas interesadas en participar deben inscribirse a través do correo electrónico: a.pita@naron.gal, indicando o nome da actividade, o nome e idade da persoa participante, o nome da nai, pai ou persoa acompañante no caso de ser menores, un enderezo electrónico e un teléfono de contacto.

A participación, tal e como indicou María Lorenzo, será por orde de inscrición. A concelleira de Política Lingüística destacou a importancia de “manter este tipo de iniciativas, encamiñadas a dinamizar a actividade do Nadal e apostando por fomentar o uso do galego entre a cidadanía durante estas datas” e animou ós veciños de Narón a participar tanto na campaña de felicitación do Nadal como no obradoiro de cantos.