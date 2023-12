Últimos días para inscribirse no programa “Informática Divertida” de Nadal en Narón

Os nenos empadroados en Narón de entre 8 e 12 anos que queiran participar nas sesións do programa municipal “Informática Divertida” (INDI) este Nadal dispoñen de prazo ata este venres día 15, incluído, para inscribirse.

Así o recordou o concelleiro de Novas Tecnoloxías, Román Romero, que explicou que se poderán anotar empregando o formulario dispoñible na Sede Electrónica de Narón.

As sesións, programadas para favorecer a conciliación, impartiranse do 22 de decembro ao 5 de xaneiro, excepto o 25 de decembro e o 1 de xaneiro, na Aula Cemit de Xuvia e tamén naqueles centros cívicos sociais da zona rural que reúnan grupos interesados nesta actividade. No caso da Aula Cemit ofértanse 24 prazas en dúas quendas, doce de mañá e outras tantas de tarde, de 10:30 a 13:30 e dende as 16:00 ata as 19:00 horas, se ben na zona rural se desenvolverán con grupos de dez menores e en horario de mañá, de 10:30 a 13:30, en ambos casos de luns a venres.

Programación con Minecraft e Star Wars e Frozen, deseño de tarxetas de Nadal, cómics dixitais, tarefas de mecanografía e realidade virtual forman parte dos contidos a abordar nesta convocatoria. Para obter máis información sobre o programa INDI pódese chamar ao número de teléfono 981 337 700 (extensións 1502 ou 1123). As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.