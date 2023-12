Editorial-Comienza la reorganización en el Palacio Municipal y paralelamente aparecen los «trolls»

Las cosas cambian, para unos a mejor, eso parece opinan diversos sectores ciudadanos, mientras que para otros …como dice la canción de Carlos Puebla..”se acabó la diversión”, claro que aquí no es Fidel el que apareció sino unos nuevos cambios en la manera de gobernar el concello.

Por ejemplo, a partir del pasado martes ya quedó totalmente aprobado el nuevo reglamento municipal y en él figura, entre otros puntos,el que se acabaron las largas peroratas en los plenos municipales que a veces solo servían para ser escuchadas por los invitados de turno y demostrar que aunque la ciudadanía no da los votos por los menos “allí están”.

Pronto serán nombrados “altos cargos directivos” aunque no necesariamente funcionarios “de la casa”. Ya esta bien de ciertos descontroles, en gran parte , eso si, por la escasez de personal, pero también por no haber sabido en ocho años buscar alguna solución para cubrir plazas, aunque solamente fueran las que se producían por jubilaciones.

Hace falta, como así se ha prometido, una reorganización total en el “Palacio”. Es cierto que desde la pandemia se permite “el trabajo en casa” pero el ciudadano quiere que se le atienda en persona, y no llegar a algún negociado y encontrarlo vacío, incluso con la luz apagada. No puede ser que se les diga, a los que van a arreglar algún asunto, que “el funcionario no está, trabaja de manera personal y solo acude los lunes, miércoles y viernes”.

Por eso es buena la idea, el proyecto, y la inmediata puesta en marcha de contar con unos responsables que organicen el control y la labor funcionarial, desde luego “sin ser perros de presa”., y a la vez contar con asesores que apoyen la labor de los ediles y de los negociados, como siempre se hizo, desde luego no “agentes políticos” sino personas que “saben de lo que se trata” y no de “puertas giratorias” como ya ha hecho algún partido político en otro estamento no municipal.

Recordar que desde el 1 de octubre de 2021 los funcionarios del Estado solo pueden trabajar desde sus casas una vez a la semana, desde luego en contra de los sindicatos estatales, aunque no así afectó a los funcionarios autonómicos y locales. Pero… cuando hay un problema, una necesidad…¿No puede tratar de buscarse una solución con acuerdo entre todos pensando en la ciudadanía?. Si, de momento solamente están apareciendo las críticas de algunos, que ni asisten a plenos, que ejercen su labor en la empresa privada, que a veces trabajan en el concello en sus horas que oficialmente dicen son de trabajo informático, de los que quieren destacar para que el partido cuente con ellos, de los que llevan tiempo en las poltronas y siguen amarrados a ellas, y un largo etc..en fin, críticas en el aire que ven con impotencia que los periodos cuatrienales podrían acabarse.

Y..ya saben, cuando hace falta, y con el cabreo correspondiente al ver que si se hace esto o aquello aparecen los “Trolls” de turno, personas que buscan provocar de manera intencionada polémica y conflictos con la finalidad de atacar al contrario generando debates provocativos, usando los insultos, y mentiras y lanzando mensajes ofensivos. Actúan en foros, blogs, redes sociales o cualquier otro soporte online y suelen adoptar identidades falsas que les permiten campar a sus anchas por redes sociales.

Y así…tan pronto se conoce una información sobre determinado político, o determinado grupo,…allí están “al pie del cañón” lanzando toda clase de inventivas. Pero de eso..ya tocará en breve.