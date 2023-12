Se avanza en Pontedeume na recuperación do acceso á cala de Paredes

O Concello de Pontedeume e a Demarcación de Costas do Estado en Galicia mantiveron unha reunión para avanzar en varios proxectos.

Na reunión participaron o alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández; o xefe da Demarcación de Costas do Estado en Galicia, Carlos Gil; o presidente do Club Náutico Entrepontes, Javier Garcia, e os concelleiros de Infraestruturas e Deportes, Daniel Ríos e Joshua Dopico.

Un dos temas tratados foi a recuperación e mellora do acceso á cala de Paredes en Boebre. “Desde a Demarcación xa están traballando na redacción deste proxecto”, explica Bernardo Fernández.

O concello obtivo tamén o compromiso da Demarcación de Costas “de colaborar con nós na construción dunha nova senda pola costa, desde a estación do ferrocarril ata a praia de Ber” engade o alcalde.

Ademais, “comprometéronse a tramitar ante o ministerio a desafectación e posterior cesión ao concello do aparcadoiro e a explanada da praia de Ber, e a desafectación do límite de demarcación na zona do porto de Pontedeume”, remata Bernardo Fernández.