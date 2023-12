O Campus Chiquibásquet de Nadal prepara en Ares a súa oitava edición

O VIII Chiquibásquet Nadal, dirixido por Chiqui Barros e coa colaboración do Concello de Ares, levarase a cabo o 27, 28 e 29 de decembro no pavillón polideportivo aresano, en horario de 10:00 a 13:00 horas.

Hai un total de 20 prazas dispoñibles, e as inscricións xa están abertas, ata o 23 de decembro, cunha tarifa de 50 euros por participante.

Seguindo as metodoloxías educativas do campus de verán, este evento ofrece programas de adestramento tanto individual como colectivo para participantes de 5 a 18 anos, co propósito de fomentar o seu desenvolvemento nos ámbitos deportivo e persoal. Incorporaranse técnicas e tácticas individuais sen descoidar o aspecto lúdico das actividades.

Como novidade este ano, creouse un grupo dirixido a rapaces e rapazas de 18 a 21 anos, en resposta ás solicitudes de participantes en edicións anteriores. A organización destaca que “serán tres días intensos de baloncesto, onde nos esforzaremos ao máximo para superar as súas expectativas e brindar unha experiencia enriquecedora”.

Para máis información ou realizar inscricións , consultar : https://chiquibasquet.wordpress.com/