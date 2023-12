La AVV A Magdalena inició los actos de la Familia con un pregón a cargo del VA Frutos Ruiz y dos magníficas actuaciones musicales

En la tarde de este viernes, día 1 de diciembre, la Asociación de Vecinos A Magdalena, de Ferrol , continuó con la celebración de sus actividades culturales y sociales, en esta ocasión con el inicio de las Jornadas dedicadas a la Familia, con un pregón a cargo del VA Ignacio Frutos Ruiz, almirante jefe del Arsenal, y vecino de la zona centro y dos interesantes actuaciones musicales.

El salón de actos del Casino Ferrolano registró una importante asistencia de ciudadanos, entre ellos, acompañando al pregonero y a su esposa Daría Blanco Núñez, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; los ediles del Partido Popular Javier Díaz, María del Carmen Pieltain y Elvira Miramontes, y del PSdG-PSOE, Ana Lamas y Eva Martínez; el presidente del Casino, Alberto Vázquez Santiago, así como varios directivos más entre ellos la secretaria Paloma Velón; los vicepresidentes de la Sociedad Artística Ferrolana-SAF, Miguel Brotóns y Carlos Barcón; el párroco de San Julían, Antonio Rodríguez Basanta; la presidenta del Club de Prensa, Julia Díaz Sixto; el presidente del Racing de Ferrol, Manuel Ansede y el ex presidente José María Criado; el presidente de la Fundación Santo Hospital de Caridad, Alberto Lens; Fernando Iguazel, secretario de la Junta General de Cofradías de la Semana Santa; directivos de la AVV A Magdalena, así como muchas más representaciones de la vida civil y militar de la ciudad.

Presentó el acto el presidente de la AVV A Magdalena

Se inició el acto con unas palabras del presidente de la asocición de vecinos, Pedro Sanz, quien tras detallar las ultimas actividades y las gestiones hechas ante la nueva corporación en beneficio del barrio se refirió a las jornadas sobre la familia que por primera vez organiza la AVV.

“Hoy para nosotros es un día grande. Iniciamos la primera jornada dedicada a la familia, que con pregón y actuaciones musicales, darán paso al día 9, a una serie de actividades, concurso de pintura al aire libre, juegos populares , pasacalles a cargo de un grupo tradicional, y música, espectáculos y números participativos para divertirse en familia, todos ellos en la plaza de Amboage.

Hemos programado actos para compartir en familia. En Familia con mayúscula que es donde se enseñan y afianzan los valores, la identidad, la estima y el amor propio y por el prójimo. Y ya además como un adelanto de esas jornadas navideñas. La navidad solo es una ocasión especial, claro está no se debe esperar a esas fechas para unir la familia. Siempre se deben encontrar o hacer los momentos propicios para poder compartir.

Desde la asociación de vecinos queremos compartir con los vecinos de nuestro barrio y con el resto del concello…..todos unidos, luchando , cada uno en su puesto, por un Ferroliño mejor, y desde luego por un barrio más próspero, con más vida, que vuelva a ser el centro a donde se acudía a comprar , a divertirse, a visitar,..y sobre todo a vivir.

Y sin más ….es costumbre cuando se presenta a un conferenciante,a un artista, a un profesor… ofrecer su largo curriculum…pues bien…hoy si me permiten voy a presentar a nuestro pregonero de otra manera.

Hoy es el pregonero de nuestras primeras jornadas de la Familia…Ignacio Frutos Ruiz, en su profesión y destino, un marino que desempeña el cargo de almirante jefe del Arsenal de Ferrol, pero…él es un vecino de la Magdalena, un madrileño, lo he dicho en más de una ocasión “que ejerce de ferrolano hasta las cachas”. Se ha preocupado, se preocupa, de acercar la Armada a Ferrol, a los ciudadanos. Se preocupa, nos consta, por sus problemas.

Ayuda y apoya a nuestra cultura, a nuestras tradiciones y sabe Dios cuantas cosas más que mantiene , suponemos en marcha pero de manera silenciosa,. Es uno más entre nosotros, y si me lo permite, diría que además cuenta a su lado con un más que buen apoyo, como es su esposa Daría, cuyo amor a Ferrol, ya le viene de familia, y aquí mi recuerdo a su madre Cachita Núñez, que hoy “desde allá arriba” seguro que nos estará contemplando y dirá…”es que mi yerno……..”

“Y nada más, repito mi agradecimiento a todos y todas, agradecimiento al Concello por su apoyo para la realización de este acto desde la concejalía de Participación, y desde la de Cultura….. y les dejó con nuestro pregonero que seguro nos hará pasar un rato muy agradable. Graciñas, moitas, moitas grazas e unha forte aperta”.

Un agradable pregón lleno de ferrolanismo

A continuación tomó la palabra el pregonero, el VA Ignacio Frutos quien simultaneó el tema de la Familia y la Navidad, destacando asimismo la importancia del barrio de A Magdalena, y ofreciendo diversas frases llamando a la unidad, a la defensa de la familia y a un trabajo común de la ciudadanía en defensa de nuestro Ferroliño.

Entre otras cosas dijo

“Como de bien nacidos es ser agradecido, quiero expresar, valga la redundancia, mi más sincero agradecimiento a la ciudad de Ferrol por la magnífica bienvenida que me han dado y haberme acogido desde que volví, hace ahora dos años y medio. En este tiempo he experimentado una cálida hospitalidad y he encontrado un lugar que siento como mi hogar.

Estoy agradecido por la amabilidad de su gente, la belleza de su entorno y las oportunidades que esta ciudad me brinda cada día y muy en especial hoy, por tener el honor de leer el Pregón de la Navidad en este emblemático edificio, el casino ferrolano. Es realmente un honor que no merezco y que por la responsabilidad que ello acarrea no tomo a la ligera, prometo que intentaré dar lo mejor de mí mismo para transmitir el mensaje adecuado, como un vecino más de este hermoso barrio, en unas fechas tan señaladas”.

“Nos reunimos hoy para celebrar, no solo el que es el leitmotiv de este Pregón, la familia y la Navidad, sino también la diversidad y la unidad que caracterizan a Ferrol, con sus maravillosos barrios – entre otros, el de la Magdalena, pero también Ferrol Vello, donde está situado el entrañable y acogedor puerto de Curuxeiras – su patrimonio naval y sus tradiciones únicas, hacen, sin duda de Ferrol un lugar especial donde, como dicen “Los limones” un lugar donde se acaba el mar y donde me quiero quedar”.

“En Navidad brota una nostalgia que se mezcla en estos días , tradicionalmente lluviosos, con la íntima felicidad de los niños que corretean por Amboage, plaza de Armas, el Cantón o Herrera, mientras sus padres pasean por los 44 manzanas de este bello barrio. Son fiestas de encuentro entre las familias, entre los amigos, entre los pueblos. Parece como si durante estas fiestas, aparcáramos nuestras diferencias, y nos deseáramos lo mejor, siendo un tiempo de reflexión, adoración y agradecimiento, generosidad y amor a los demás, asociados con el espíritu de dar y compartir nuestras alegrías, nuestras ilusiones y nuestras ganas de que se hagan presentes en nuestras vidas los sueños de una vida mejor para todos.

Hagamos un esfuerzo extra por ayudar a quienes más lo necesitan, ya sea a través de donaciones, voluntariado o simplemente un acto de amabilidad, cada pequeño gesto puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Es también un momento para la convivencia y la unidad, es tiempo de unión familiar, es una época en la que muchas personas se reúnen con sus seres queridos, siendo un momento especial para fortalecer los lazos familiares, compartir momentos felices y afianzar nuestros valores familiares, que son los que fortalecen los lazos de unión, respeto y confianza”.

“La familia es el pilar y núcleo de toda comunidad, un refugio de amor y comprensión en tiempos de dificultad. Son nuestros padres, hijos, hermanos y abuelos quienes nos dan fuerza y apoyo en cada paso que damos Es el lugar donde aprendemos nuestros valores, donde compartimos nuestras alegrías y donde encontramos apoyo incondicional en nuestros desafíos. Hoy es un día para recordar lo esencial que es la unidad familiar para el bienestar de la sociedad en su conjunto”.

“Queridos vecinos, mientras disfrutamos de las luces brillantes y el calor de esta Navidad, recordemos que lo que realmente importa es el amor, la unión y la generosidad que compartimos en nuestra familia y en nuestro Barrio, el de la Magdalena, llamado así por situarse en los terrenos donde estaba la vieja ermita del mismo nombre”.

Finalizó con “Hago un llamamiento a todos los ferrolanos y allegados a unirnos en la celebración de nuestra ciudad, a abrazar nuestras raíces y a trabajar juntos para construir el futuro brillante que Ferrol se merece.

Celebremos juntos esta temporada, con alegría y gratitud en nuestros corazones. ¡¡¡¡¡Vayamos a tomar unos “guarisnais” mientras “atravesamos” la calle Real a todo “filispin y afume de carozo”, en aquellas tardes en las que “jarrea”, mientras los “cativos” juegan a «arriba facu» o al «Brilé” en Amboage y los nachos y nachas más adultos, vamos de “carallada y comellada”, para no “pillarnos una perrencha”!!!!!

¡Viva Ferrol y viva su gente!, Opa el Racing y ¡¡¡¡¡¡¡¡¡Feliz Navidad!!!!!!.»

Muchos y prolongados aplausos para el pregonero que finalizaron con la entrega al VA Ignacio Frutos por parte del alcalde de la ciudad, José Mauel Rey Varela, de una placa de agradecimiento por la colaboracion con la asociación vecinal.

Asimismo y dentro de esa colaboración el teniente alcalde y edil de Participación, Javier Díaz, le hizo entrega de una placa , también de agradecimiento, al presidente del Casino-Tenis Club, Alberto Vázquez Santiago. En palabras del presidente, Pedro Sanz, “por las facilidades dadas en todo momento a la asociación vecinal, como a otras asociaciones de todo tipo, para celebrar en los salones del Casino distintas actividades durante todo el año”.

ACTUACIONES MUSICALES

Y como segunda parte del acto se ofreció en primer lugar la actuación de “Brigantia”. La profesora de música y compositora Julia Dopico, a la bandurria y el también profesor y compositor, Ruper Twine, al piano recibieron continuos aplausos por parte de los asistentes ante una actuación de primera clase que entusiasmo a todos.

Un corto programa que iniciaron con la Marcha del Antiguo Reino de Galicia, a la que siguieron “O galopín”, “Cantiga da Cañiza”, “Catro vellos mariñeiros”, ”Rosa de abril”, “Negra Sombra” y “Muiñeira de Chantada” y ya para finalizar interpretaron el Himno de Galicia, cantado por todos los asistentes puestos en pie.

Aplausos y más aplausos y felicitaciones por tan excelente actuación.

El broche final lo pusieron los componentes de la Rondalla del Cub de Campo, acompañados por la madrina Mila Rodríguez Rodríguez, bajo la dirección de David Sanmartín.

Comenzaron con la conocida “Habanera de Cadiz” de Carlos Cano, en la que “colaboraron” los asistentes al acto; pasando al conocido “O sole mío” con la magistral voz de Jacinto Huete “Cachi”; “Cuentame” en la que la voz del solista Vituco se hizo notar; a petición se cantó la muy ferrolana “Nas ondas do mar” también cantada por los asistentes; finalizando con el villancico “Navidad” de Antonio Machín. Y..un “bis”, un popurrí de villancicos en el que de nuevo actuó Vituco como solista.

Actos del sábado día 9

El presidente de la AVV recordó que el próximo sábado, día 9, durante toda la jornada, en la plaza de Amboage continuarán los actos en homenaje a la Famicia, con una serie de actividades, concurso de pintura al aire libre, juegos populares , pasacalles a cargo de un grupo tradicional, y música, espectáculos y números participativos para divertirse en familia.

La de este viernes, 1 de diciembre, fue una noche mágica…”en una tierra mágica”