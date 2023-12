Próxima actuación de «bROTHERS in bAND» en Narón

Dentro de su gira European Tour que estos días recorre Holanda cosechando un lleno tras otro en prácticamente todas las actuaciones, Brothers in Band recalará en Narón el próximo día 6 de Abril, a las 20:30 h, de la mano de la promotora local Eventi, que alquila para ello las instalaciones del pazo da Cultura de Narón.

Para ello, el próximo lunes día 4 de diciembre se pondrán a la venta en la taquilla y en la web del Padroado da Cultura (https://www. padroadodecultura.es/es/ espectaculos/evento/very-best- dire-straits-brothers-band) una serie limitada de entradas a precio promocional de 25 € . A partir de la venta promocional, las entradas pasarán a costar 30 € en venta anticipada.

Reconocidos como el mayor espectáculo internacional homenaje a dIRE sTRAITS, bROTHERS iN bAND recorre Europa visitando Holanda, Portugal, Alemania,Francia, Luxemburgo, Andorra y España con su renovado ”The Very Best of dIRE sTRAITS”, transportándonos en su particular máquina del tiempo a través de un seleccionado, cuidado y amplio repertorio que pertenece ya a la memoria colectiva de varias generaciones a nivel mundial.

Si la guitarra y voz de Mark Knopfler han sido fundamentales en dIRE sTRAITS lo mimo ocurre con Angelo Fumarola. Su voz, su postura, sus gestos, su expresividad y su espectacular forma de tocar la guitarra nos muestran al Mark Knopfler de una época pasada, aquel que nos llevaba de la mano con melodías que ya pertenecen a la memoria colectiva, aquel que nos dejaba asombrados con la velocidad y expresividad de sus dedos, la fuerza y sensibilidad de sus composiciones y su tan personal forma de tocar y expresar sentimientos y emociones a través de su guitarra.

No menos importante es la banda que acompaña a Angelo Fumarola, reconocidos y apasionados músicos de primer nivel que interpretan y recrean con fidelidad y un altísimo nivel el espectacular legado musical de la banda de Mark Knopfler, convirtiendo así a bROTHERS iN bAND en uno de los mejores espectáculos tributo a nivel internacional y con mayor recorrido en el continente europeo.

En «The Very Best of dIRE sTRAITS», bROTHERS iN bAND repasa lo más destacado de la banda británica en un show que revivirá desde el sonido limpio y cristalino de Down to the Waterline, el antológico Money For Nothing, pasando por clásicos como Sultans of Swing, Telegraph Road, Romeo & Juliet, Tunnel of Love o Lady Writer, y revisitando joyas como News, Why Worry, One World, It Never Rains y muchos otros más en un show de más de 2 horas.

bROTHERS iN bAND ha destacado por su fidelidad en la interpretación de las bien diferenciadas etapas musicales y formaciones de la desaparecida banda fundada por Mark Knopfler, David Knopfler, John Illsley y Pick Withers, con un set list que abarca desde sus inicios en 1977 hasta su disolución a principios de los años 90.