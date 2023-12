Francisco Vázquez apela en Ferrol a la «reconciliación, reforma y consenso» en el aniversario de la Constitución

El Ayuntamiento de Ferrol celebró en la mañana de este viernes el acto conmemorativo del 45 aniversario de la Constitución Española de 1978, en la que el diputado constituyente, Francisco Vázquez, ejerció de conferenciante y disertó sobre Los pilares de la Transición y su justa reivindicación.

El saludo a la representación de la Corporación Municipal de Ferrol precedió a la firma por parte del conferenciante en el Libro de Oro del Ayuntamiento, a quién se le hizo entrega de un regalo institucional en recuerdo del acto.

Seguidamente, dio comienzo el acto institucional en el que el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, manifestó el respeto y compromiso del Ayuntamiento de Ferrol con la Constitución Española.

El acto tuvo lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento cerrolano y en él se dieron cita el Amirante Jefe del Arsenal, VA Ignacio Frutos Ruiz; el Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada (FUPRO), general de Infantería de Marina Manuel García Ortiz; la senadora Verónica Casal; la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea; la vicerrectora de la Universidad, Campus Esteiro, María Jesús Movilla; el Fiscal Jefe de Ferrol, Miguel Armenteros; el ex alcalde, ex senador y ex diputado nacional Juan Juncal; la ex diputada nacional Nona Inñes Vilariño; el ex diputado nacional y ex alcalde Manuel Couce Pereiro; y distintas representaciones de la vida civil y militar.

Por parte de la corporaciòn se encontraban el alcalde y once ediles del Partido Popular; y cuatro del PSdG-PSOE. No asistió ningún concejal de FeC ni del BNG.

«Hoy conmemoramos el espíritu, la ilusión y los valores que viven en los 169 artículos que la conforman”, afirmó. El regidor insistió en que “la efeméride que hoy celebramos representa una gran oportunidad para recordar y reconocer la dimensión histórica de nuestra Carta Magna, que fue apoyada por una amplísima mayoría de los españoles en el año 1978”, aseguró el regidor municipal.

Asimismo, Rey Varela hizo referencia al punto actual que se está viviendo en el plano político estatal, “unos tiempos convulsos en los que se está poniendo en cuestión la solidez y vigencia de la Constitución” y apeló al carácter integrador de la Carta Magna.

Tras poner en valor la trayectoria política del conferenciante de este año, el alcalde le agradeció su presencia en este acto, destacando que fue principalmente conocido por haber sido alcalde de A Coruña durante seis mandatos, “porque seguramente defendió A Coruña por encima de cualquier otro interés, como a mí me corresponde hacerlo con Ferrol”.

Por su parte, Francisco Vázquez, comenzó su conferencia recordando que fue en Ferrol cuando “estrenando mi condición profesional de inspector de Trabajo, en 1974, comenzó también mi compromiso político».

Vázquez realizó un exhaustivo análisis de la historia reciente de España con la Constitución como piedra angular de su discurso, recordando que “las aspiraciones y demandas de la mayoría del pueblo español fueron recogidas y aplicadas por los políticos que, en el 1978, supieron dar satisfacción y cumplir el mandato para lo cual fueron escogidos, que no era otro que lo de superar la división de las dos Españas e implantar una democracia”.

En referencia al punto actual, Francisco Vázquez hizo hincapié en que “hay quienes para alcanzar sus fines políticos no tienen reparos en distorsionar la verdad y la libre voluntad con la que en aquellos años si negociron y acordaron los hechos y cuando, incluso, se intenta deslegitimar el propio proceso, se hace imprescindible repetir y reiterar hasta la saciedad, como es mi propósito, la realidad del acaecido, sobre todo en interés de su conocimiento para los más jóvenes”.

El conferenciante recordó que “los valores que permitieron llevar a cabo el proceso político de la Transición democrática son hoy más necesarios que nunca, porque incorporan los principios que identifican la naturaleza democráticas de los Estados y, en el caso de España, fundamentan sus valores constitucionales”. “Reconciliación, reforma y consenso son principios irrenunciables y también permanentes, porque su abandono pondría en peligro a continuidad del actual modelo Constitucional y de sus principales preceptos: la unidad nacional, la división de poder, el imperio de la Ley y la igualdad entre los españoles”, añadió.

Antes de recibir la ovación del público convidado al acto, Francisco Vázquez concluyó su intervención invitando a los presentes a no olvidar que “si la Transición fue un camino hacia democracia, en su defensa hay momentos en los que los caminos a seguir no son solo los que

marcan las disciplinas partidarias, sino aquellos que siguen el camino de las ideas y de las convicciones de nuestra propia conciencia”.

Finalmente los miembros de la corporacion acompañados por el conferenciante y los exalcaldes Manuel Couce y Juan Juncal se unieron en una «foto de familia»