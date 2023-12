O pavillón de San Valentín acolle o XVIII Trofeo de Judo de Minikatas «Concello de Fene»

Quince clubs da bisbarra tomarán parte este sábado 2 de decembro, no XVIII Trofeo de Judo de Minikatas que organiza o Club Artes Marciais Fene coa colaboración da concellería de Deportes.

O encontro desenvolverase no pavillón da Xunqueira a partir das 10:30 horas e contará coa participación duns 300 judokas da comarca de Ferrolterra e da Coruña, con idades comprendidas entre os 3 e os 12 anos. Os clubs e deportistas inscritos pertencen maioritariamente aos concellos de Fene, Ferrol, Narón, Cabanas, Pontedeume, Miño, A Coruña, Arteixo e Teixeiro

Neste torneo puntuarase a execución técnica do alumnado e as notas acadadas servirán para acceder ao pase de grado. Non haberá clasificacións nin entrega de trofeos, pero tódolos judokas levarán un agasallo consistente nunha mochila cunha camiseta e unha manualidade que realizarán eles mesmos con axuda do monitorado.

Os clubs e colexios inscritos no XVIII Trofeo de Judo de Minikatas “Concello de Fene” son os seguintes:

Fene: Escola Municipal de Judo

Ferrol: Colexios San Rosendo e Sagrado Corazon Madres Mercedarias

Narón: Utopia Fitness Club e AD Judo Ferrolterra

Cabanas: Escola Municipal de Judo

Pontedeume: Escola Judo Pontedeume

Miño: CPI Castro Baxoi

A Coruña: Ximnasio Fibra e colexios San Francisco, Salgado Torres, Wenceslao Fernández

Flores e Novo Mesoiro

Arteixo: Judo Club Arteixo

Teixeiro: CEIP Teixeiro