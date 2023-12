Enrique Clemente (Racing de Ferrol): “El Albacete Balompié es un equipo peligroso con jugadores de calidad”

El Racing de Ferrol busca volver a sumar los tres puntos delante de su afición este domingo, recibiendo al Albacete Balompié, en la 18ª jornada de LALIGA Hypermotion, que se disputará a partir de las 18:30 horas, en el Estadio de A Malata.

Tras el entrenamiento de este viernes comparecía en rueda de prensa el jugador racinguista Enrique Clemente.

Durante esa semana se viralizó en redes sociales un vídeo donde el árbitro asistente le reconocía a Enrique Clemente que, en su opinión, la jugada polémica ante el CD Leganés no era penalti. “Yo no sabía de la existencia de ese vídeo, me lo pasaron durante la semana, estábamos comentando con el linier la jugada mientras el árbitro lo miraba en el VAR y si podía ser expulsión, pero queda en anécdota.”

El Albacete Balompié viene de realizar “una temporada muy buena”, siendo un equipo “muy peligroso”, contando con jugadores “con calidad” y que en esta temporada “no han empezao tan bien como la anterior, pero con ganas de puntuar”, pero los racinguistas quieren “seguir haciéndonos fuertes en casa, con una victoria.”

El jugador racinguista se mostraba “contento” de volver a la izquierda, aunque estaba cómodo jugando en la derecha “donde David y Cubero me han hecho sentir cómodo”, estando satisfecho de su trabajo “sabiendo que puedo aportarle al míster donde considere.”

Esta semana “no ha sido diferente” tras el partido ante CD Leganés o los rumores de la posible salida de Carlos Vicente. Reconocía que “no era consciente de la gravedad de la jugada de la acción” del penalti y empezó a serlo al verlo en el autobús en el viaje de vuelta, pero a partir del lunes “ya estamos afrontando este partido” y el Comité de Árbitros “ya ha tomado medidas al respecto.”

Sobre el terreno de juego en los últimos partidos en casa, el Burgos “nos esperó atrás” y el Racing de Ferrol ha demostrado “que somos capaces de sacar la pelota jugada, tenemos calidad para hacerlo, es nuestra forma de atacar al rival, hacerle daño y así seguiremos haciéndolo”, mientras que ante el CD Leganés “los primeros veinte minutos fueron los mejores de la temporada, teníamos el partido controlado y esto nos da fuerzas tras meter dos goles en casa del líder en quince minutos”, aunque con la rabia de “truncarse un poco todo” tras la expulsión.

En los últimos partidos habían jugado a las 14:00 horas, pero en esta ocasión “para los aficionados es mucho mejor, el horario acompaña y es mucho mejor para todos”.

A nivel personal esta está siendo la temporada “en la que mejor me estoy encontrando”, estando “muy cómodo en lo que pide el míster y con el trabajo con los compañeros”, teniendo sensaciones positivas que lo refuerzan en esta idea.