Protesta de mariscadores y pescadores de Ferrol por no poder realizar en la ciudad el curso sanitario

Pescadores y mariscadores de la Cofradía de Ferrol se han concentrado en el mediodía de este jueves ante las instalaciones de la Casa del Mar de esta localidad para denunciar la imposibilidad de realizar el curso sanitario, requisito indispensable para poder salir a faenar.

Según ha asegurado María del Mar López Santiago, su marido «llevaba dos años de baja y durante el periodo de baja le caducó el curso de sanitario», lo que le impidió realizar el curso de actualización, pero «al caducar, tiene que volver a hacerlo entero y son cinco días». De esta manera, ha explicado que en junio acudieron a la Casa del Mar a tramitar todo y uno de los requisitos era el curso de sanitario, que es necesario, para la revisión del botiquín y para despachar en Capitanía, pero que desde entonces «no se han convocado cursos».

Asegura que en la Casa del Mar les «dijeron que lo apuntaran online, que era lo más rápido y que en verano estaban en suspenso, pero que a partir de octubre ya empezaban a llamar», pero denuncia que eso ha ocurrido. Tras pasar los meses y en vista que nadie llamaba, ha asegurado que «empecé a llamar a la Casa del Mar, me decían que no sabían nada, que esperara, que llamarían, y así continuamos».

María del Mar López asegura que estos cursos «son carísimos, valen casi 400 euros, más los desplazamientos a Vigo, más los días de perder de mar, lo que es inviable», y ha agregado que «los subvencionados, no los convocan». «Hablamos con la Casa del Mar de A Coruña, hubo uno presencial este mes, y me dijeron que había muchísima lista de espera, les dije el problema que tenía, que me caducaba el despacho y nada de nada», ha apuntado.

Por su parte, el patrón mayor de la Cofradía de Ferrol, Gustavo Chacartegui, ha detallado que por está situación «están afectados muchos socios» y que es necesario que «tomen medidas y se convoquen los cursos», algo que no hace «el ISM y que nos están engañando«