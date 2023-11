El nuevo consejo del anuario diocesano «Estudios Mindonienses» retoma sus encuentros

La Domus Ecclesiae de Ferrol acogió la reunión del nuevo consejo de redacción del anuario diocesano de estudios histórico-teológicos «Estudios Mindonienses», que retoma sus encuentros periódicos tras siete años sin convocarse.

Bajo la dirección del profesor del Instituto Teológico Compostelano y canónigo magistral de la catedral de Mondoñedo, Benito Méndez, que sustituyó a Ramón Otero en esta responsabilidad en el año 2022, la revista afronta una nueva época con el mismo espíritu que la ha venido caracterizando desde su nacimiento, allá por 1985: poner de relieve el patrimonio histórico, cultural y religioso de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol.

Como consejeros, continúan de la etapa anterior los profesores Margarita Sánchez, Carlos de Castro, Xosé Carlos Breixo, Martinho Montero (UVigo), Manuel Recuero (UDC) y Ramón Yzquierdo (UDC); el recientemente nombrado déan de la catedral mindoniense y director del archivo diocesano, Félix Villares; y como secretario-bibliotecario, Carlos Alonso.

El canónigo Ramón Otero asume la gestión del apartado económico y se incorporan como nuevos consejeros Fernando Dopico, colaborador del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, y Alfredo Martín, profesor de la Universidad de León.

En cuanto al consejo asesor y científico, la renovación ha sido total, pasando a estar compuesto por veinticinco especialistas en los ámbitos de la historia, el arte, la documentación, la sociología y la filología.

Catorce de ellos ejercen en el ámbito académico (once pertenecen a la Universidade de Santiago de Compostela y tres a las universidades de A Coruña, Autònoma de Barcelona y Complutense de Madrid), adscribiéndose el resto a instituciones tan prestigiosas como la Real Academia de la Historia o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), entre otras. Cabe destacar que todos ellos son oriundos del territorio de Mondoñedo-Ferrol.

Del apartado teológico se encargarán tres sacerdotes diocesanos con estudios de doctorado: Gonzalo Varela (teología moral), Carlos Gómez (psicología) y Óscar Expósito (Biblia).

La reunión estuvo dedicada en una parte importante a la presentación del nuevo director, quien expuso las líneas de acción que marcarán el devenir de la revista durante los próximos años, y entre las que destacaron: el inicio del proceso de digitalización del anuario (convivirá con la edición en papel, a pesar de que reducirá paulatinamente su tirada);

La actualización de la normativa de presentación de trabajos; el avance en la catalogación de su fondo bibliográfico y hemerográfico (en colaboración con la Cátedra Diocese-Universidade da Coruña);

Mejora en la medida de lo posible de la distribución a través de librerías; y cuestiones relativas a la maquetación y edición. Se hizo hincapié, además, en recuperar la división original de las investigaciones a publicar (estudios, semblanzas, recensiones, etc.) y la inclusión de trabajos de fin de grado (TFG). Por último, se acordó, a partir del volumen de 2024, volver a organizar la presentación pública de la revista en localidades diferentes a las sedes diocesanas de Mondoñedo y Ferrol.

Volumen conmemorativo en homenaje a Segundo Pérez López

El segundo punto del orden del día de la reunión centró su mirada en el verdadero artífice de la revista, fundador y director de la misma durante más de dos décadas: el teólogo Segundo L. Pérez López.

El sacerdote guitiricense celebra en este mes de diciembre su 75o cumpleaños, coincidiendo prácticamente en el tiempo con el 50o aniversario del inicio de su ministerio presbiteral. Un doble motivo que la diócesis ha querido aprovechar para, a través de un número especial de «Estudios Mindonienses», rendirle un merecido homenaje.

El volumen conmemorativo, que estará integrado por cuarenta y cuatro trabajos y mil páginas, se encuentra ya en proceso de maquetación y está previsto que pueda ser presentado oficialmente a lo largo del mes de marzo del próximo año.

Cuenta con la participación de monseñor Leonardo Lemos, monseñor Adolfo González, Ramón Villares, Ángel Galindo, José Román Flecha, Luis Santamaría, José Manuel García Iglesias y Pedro Javier González, entre otros estudiosos especialmente vinculados a la trayectoria personal, pastoral y académica de Pérez López.

Relación de autores y trabajos que integrarán el volumen 36 (2023):

1. BUIDE DEL REAL, FRANCISCO J.: Salustiano Portela Pazos, un deán de la Iglesia de su tiempo. De la tierra la cultura, la caridad y el espíritu.

2. CALLES LOMBAO, MARCOS: La etapa como canónigo lectoral de la catedral de Lugo del obispo de Mondoñedo Carlos Antonio Riomol Quiroga (1730-1750).

3. CARRETE, MANOEL: Don Segundo, conciencia da Galicia emigrada.

4. CARRIEDO TEJEDO, MANUEL: En los confines de la ‘Gallaecia’: los abades de Lorvão (Coimbra) en el siglo X.

5. CASTRO ALLEGUE, FRANCISCO: La ciudad recuperada.

6. CASTRO, CELIA: Ten a catedral de Mondoñedo unha portada penitencial?

7. CRECENTE, MARIO: As catedrais de Mondoñedo: proposta para unha vía cultural.

8. DE CASTRO ÁLVAREZ, CARLOS: El compromiso social del canónigo, poeta y pintor Juan José Roberes.

9. DE LA FUENTE COBOS, FRANCISCO JAVIER: La torre campanario de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Robledo de Chavela (Madrid). Punto y final.

10. EXPÓSITO VILCHES, EVA MARÍA: Capiteles historiados del siglo XIX en la catedral de Lugo. Más allá del clasicismo.

11. FERNÁNDEZ LAGO, JOSÉ: Peregrinación y jubileo en la Biblia y en la Iglesia.

12. FLECHA ANDRÉS, JOSÉ ROMÁN: Derechos humanos y magisterio de la Iglesia.

13. GALINDO GARCÍA, ÁNGEL: Historia del pensamiento social cristiano. Una aproximación desde la Ilustración.

14. GARCÍA FERNÁNDEZ, MIGUEL: Tres «novos» pergamiños de Afonso VII referidos a Galicia.

15. GARCÍA IGLESIAS, JOSÉ MANUEL: Las parroquias inclusas en las catedrales de Lugo, Mondoñedo y Tui.

16. GARCÍA LAMAS, MANUEL ANTONIO: Sobre las familias Lago y Esquío en la comarca ferrolana.

17. GÓMEZ IGLESIAS, CARLOS: El ser humano doliente: desde el abismo del sufrimiento a la cúspide de la humanidad acompañada.

18. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ÁNGEL: El teatro religioso de Tirso de Molina, en el marco antropológico de la literatura del Barroco.

19. GONZÁLEZ MONTES, ADOLFO: La historia cristiana de Europa y el Camino de Santiago ante el reto del futuro.

20. GONZÁLEZ RADÍO, VICENTE: Posmodernidad y ética: de la eticidad a la lógica constructiva: la cultura de la cancelación.

21. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, PEDRO JAVIER: El rey San Fernando en imágenes. Las pinturas murales de la iglesia parroquial de San Fernando y Nuestra Señora del Pilar de Ferrol.

22. GONZÁLEZ MURADO, ÓSCAR: Primeiro ensaio (1856) de arreglo parroquial na diocese de Lugo: o caso do arciprestado de Luaces.

23. LEMOS MONTANET, LEONARDO: La teología de la Iglesia como fundamento de la Liturgia.

24. LÓPEZ CALVO, ANDRÉS: O priorado de Breamo a principios do século XVII segundo as achegas dun preito eclesiástico.

25. LÓPEZ VÁZQUEZ, JOSÉ RAMÓN: O Calixtino e Galicia.

26. LÓPEZ, CARLOS: Homenaxe a unha figura senlleira.

27. MANSO PORTO, CARMEN: José Cornide y algunos mapas manuscritos de Galicia y Asturias de la colección cartográfica de la Real Academia de la Historia.

28. MÉNDEZ FERNÁNDEZ, BENITO: Eucaristía, signo de unidade e comuñón eclesial.

29. MIRAMONTES, CARLOS: Juan Casiano: Los puros de corazón serán iluminados.

30. MONTERO SANTALHA, MARTINHO: Segundo Leonardo Pérez López: perfil biográfico.

31. MONTERO SANTALHA, MARTINHO: Frei Miguel García (1598-1688), leigo franciscano, natural de Cerdido, com fama de santo.

32. MONTERROSO DEVESA: Um soldado, umha santinha, dous cregos, umha mestra… Todos

mindonienses no Uruguai.

33. PAZOS VIÑA, ÁNGEL: Cando o Santo apareza: Lectura contemplativa do salmo 29 desde a filoloxía do semítico do noroeste.

34. POSE VARELA, CARLOS: La idea de persona desde la función trascendental de la esencia en X. Zubiri.

35. RECUERO ASTRAY, MANUEL – RECUERO PUENTE, BLANCA: Signos reales de Alfonso VII:

Primera etapa (1118-1141).

36. SÁNCHEZ YÁÑEZ, MARGARITA: Galegos en Salamanca. Tempus fugit. O que leva chovido.

37. SÁNCHEZ YÁÑEZ, MARGARITA: Documentos de la Orden de los Servitas, Hermandad y Cofradía de dolores. Fundación y construcción de su capilla. Apuntes y reflexiones.

38. SANTAMARÍA, LUIS: Shirley MacLaine y el Camino de Santiago.

39. TESTÓN TURIAL, JOSÉ ANTONIO: El concepto de “Ontonomía” en el pensamiento de Raimon Panikkar.

40. VALÍN VALDÉS, ANTONIO: Semblanza biobliográfica del sacerdote Dr. D. Segundo Leonardo Pérez López: un reconocimiento necesario y agradecido.

41. VILLARES, RAMÓN: Pregón das San Lucas de Mondoñedo.

42. YZQUIERDO PEIRÓ, RAMÓN: Las dos esculturas jacobeas de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago y otros hallazgos relacionados con el Museo Arqueológico Central de Galicia.

43. YZQUIERDO PERRÍN, RAMÓN: La catedral compostelana, relicario de Santiago El Mayor.

44. ZARAGOZA PASCUAL, ERNESTO: Abadologio del monasterio de San Salvador de Celanova (siglos X-XIX).