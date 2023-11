A Deputación da Coruña analiza en Fene o estado de varias estradas

As deputadas de vías e obras, Mónica Rodríguez, e de Plans Provinciais e Asistencia a Municipios, Cristina García, visitaron o Concello de Fene, onde mantiveron unha reunión co equipo de goberno encabezado polo alcalde, Juventino Trigo e as concelleiras Sandra Permuy, Cristina García, Ángeles Coira e Manuel Polo.

A xuntanza serviu de punto de partida para iniciar os estudos para a posterior valoración económica e técnica de varias estradas. En concreto, trátase de tres actuacións, que xa foron anunciadas polo presidente da Deputación nunha visita anterior ao municipio.

A primeira é a ampliación da senda peonil na DP 3501 Limodre a Maniños, dende a Torre de Borrás a Barallobre. Os tramos de cada ampliación decidiranse segundo o resultado dos estudos técnicos.

A segunda, é a cesión do tramo urbano da DP 1503 de Perlío a Lavandeira de, aproximadamente, 600 m. ao concello de Fene. E, a terceira, a ampliación da senda peonil na DP 3503 de Maniños á estrada AC-121 en sillobre por San Marcos, dende o instituto de educación secundaria ata o cemiterio.

Deputación da Coruña e Concello coindidiron, así, na necesidade de levar a cabo estas actuacións, e acordaron a súa valoración previa para posteriormente levalas a cabo.