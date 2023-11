FeC traslada o seu apoio á Quenda de Oficio de avogados e procuradores

Ferrol en Común traslada o seu apoio á Quenda de Oficio de avogados e procuradores que o martes 21 iniciaron unha folga para reclamar melloras nos seus dereitos laborais e sociais.

«Este colectivo que conforma un servizo público esencial para garantir unha defensa e tutela xudicial efectiva das persoas que contan con menos recursos, reivindican non só melloras económicas senóntamén dereitos coma os permisos de maternidade/paternidade, permiso de enfermidade, conciliación familiar ou desconexión dixital»

«Así mesmo, demandan unha regulación xurídica da Quenda de Oficio e pasar da mutualidade á Seguridade Social»

Dende FeC «consideramos que todos estes dereitos laborais que se están a exixir deben ser defendidos para calquera traballador ou traballadora, polo que tamén apoiamos as demandas dos profesionais da avogacía e procuradoría, coma xa amosamos no Pleno de outubro»

«Lamentamos fondamente que a moción presentada nese momento non saíra adiantepolos votos en contra do Partido Popular que se pregou a intereses partidistas antes que a apoiar a un colectivo que precisa melloras na súa situación laboral para non cobrar xubilacións de 500 euros despois de prestar un servizo público»