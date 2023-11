A unidade móvil da ITV agrícola visitará en Narón, en decembro, Pedroso e O Val

Unha das unidades móbiles para a inspección técnica de vehículos agrícolas desprazarase en decembro a Pedroso e O Val. A unidade ubicarase na zona do campo da festa de Pedroso na xornada do 11 de decembro, donde permanecerá operativa en horario de mañá e tarde, de 9.00 a 13.30 e dende as 15.15 ata as 18.00 horas.

​A unidade móbil regresará á cidade, concretamente á parroquia do Val, o vindeiro 12 de decembro, permanecendo estacionada nas inmediacións da Cooperativa do Val, onde estará operativa dende as 9:00 ata as 13:30 horas.

As persoas interesadas en acudir poden solicitar cita previa chamando ao número de teléfono 902 309 000 ou a través da páxina web: www.sycitv.com.